ملكة جمال كرواتيا بالبكيني على شواطىء قطر.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 1 ديسمبر 2022 02:47 صباحاً - تواصل عارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا السابقة، “إيفانا نول”، نشر مقاطع فيديو وصور اطلالات جريئة لها من قطر حيث تشارك في دعم منتخب بلادها.

وفي احدث اطلالاتها نشرت نول مقطع فيديو ظهرت فيه بالبيكيني على احد الشواطىء القطرية.

بينما حذرت المنتخب البلجيكي في تعليق على صورة اخرى: “غدا احذروا بلجيكا لن اغادر الدوحة قريبا”.

وكانت ملكة جمال كر واتيا السابقة، قد تعرضت لانتقادات شديدة بسبب عدم احترامها للتقاليد القطريه بسبب ظهروها بإطلالات مثيرة للغاية، لمؤازرة منتخب كرواتيا أمام المغرب في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، في استاد البيت الشهير.