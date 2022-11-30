عمليات التجميل تحول فيفي عبده لفتاة عشرينية بعمر الـ69… صورة صادمة!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 09:50 مساءً - شاركت الفنانة فيفي عبده متابعيها عبر خاصية ستوري حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة جديدة لها.

حيث خطفت فيفي الأنظار بإطلالة أنيقة نالت إعجاب عدد كبير من جمهورها ومحبيها، خاصة وأن ملامحها بدت أكثر شباب وحيوية، وتوقع البعض أنها أجرت عمليات تجميل جعلتها تظهر بشكل أصغر من عمرها الحقيقي.

هل أجرت عملية تجميل؟

وتفاعل متابعي فيفي مع هذه الصورة بشكل كبير، وأكد العديد منهم أن سبب تغيير ملامحها هو استخدام المكياج بطريقة جديدة غيرت ملامحها. واستخدام بعض تقنيات الفوتوشوب وأيضًا الفلاتر التي تغير من ملامح الوجه.

فيفي عبده عبر ستوري إنستجرام

هجوم ساخر على فيفي عبده بسبب خطأ لفظي

من ناحية أخري، تسبب خطأ ارتكبته الفنانة المصرية فيفي عبده في اختيار توقيت تهنئتها للمنتخب السعودي لكرة القدم بفوزه على الأرجنتين في شنّ حملة هجوم عليها والسخرية منها.

ونشرت فيفي عبده عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” صورة للمنتخب السعودي، وعلّقت عليها قائلةً: “ألف مبرووووك للمملكة العربية السعودية على الفوز في مباراة النهاردة في كأس العالم فخر لكل العرب”.

والسبب في هجوم المتابعين على فيفي عبده، أن المنتخب السعودي كان قد تعرض لخسارة من نظيره البولندي بهدفين من دون رد، في حين أن المنتخب المغربي هو الذي فاز في مباراته بهدفين من دون رد على حساب المنتخب البلجيكي.

وانهالت التعليقات على منشور فيفي عبده، ومما جاء فيها: “المغرب اللي فازت فضحتينا روحي ارقصي أحسن”، “مش دا مش دا”، “يا فوفا السعودية ملعبتش النهاردة كل سنة وأنتي طيبة”.

فيفي عبده تتحدث عن أزمتها الصحية في بث مباشر

وكانت أطلت النجمة فيفي عبده، مؤخرا على جمهورها ومتابعيها في بث مباشر طويل تخطى الساعة عبر حسابها على إنستجرام بعد فترة غياب طويلة عن الظهور في بث مباشر، وتحدثت عن مواضيع كثيرة تخصها منها فترة كورونا والتعب الذي عانت منه ومعاناتها من الحسد وتقديم كورسات رقص يوميًا على حسابها.

وقالت فيفى:” أنا بخاف من كورونا لأنها جاتلي وكنت بموت ومش بتحرك من البيت ودلوقتى بفضل أكون في الساحل بعيدا عن الناس، وهطلع أرقص كل يوم وهدرب الجمهور على الرقص أونلاين هعلمكم كلكم”.

وعن الحسد تحدثت فيفي عبده أنها تعانى طول عمرها من العين وأن الحسد أثر عليها كثيرا قائلة: أحيانا بكون عايزة أقرأ قرآن في وش اللي بيكلمني مش بعرف لساني بيقف عن قراءة القرآن”.وأضافت فيفي عبده: مش نافع أي حاجة مع الحسد ولا خرزة زرقا ولا بنفسجي ولا أي حاجة”.

آخر أعمال فيفي عبده

وعادت الراقصة فيفي عبده ، إلى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل في العالي”.

وشارك فى بطولة مسلسل “شغل في العالي” بجانب فيفى عبده و شيرين رضا، كل من تونى ماهر، بسمة داود، رشا بن معاوية، مروان يونس، كريم سرور، هيثم سعيد، أمينة مغربى، انجى كيوان، بسنت النبراوى، محمد رضوان، فريد النقراشى، ساندرا حسين، محمد مرزبان، مارتينا عادل، عزة مجاهد، أحمد عبد الله محمود، وعدد من صيوف الشرف وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وعادت فيفى عبده لدراما رمضان بعد غيابها العامين الماضيين من خلال “شغل في العالي”، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل “مملكة الغجر” عام 2019، وشارك في بطولته حورية فرغلى، حازم سمير، ميار الغيطى، سامح الصريطى، أحمد كرارة، محمد سليمان، عزة مجاهد، هبة عبد العزيز، حسام الجندى، نور فخرى، سناء شافع، غفران محمد وتأليف محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد.

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