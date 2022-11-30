شكرا لقرائتكم خبر عن هشام خرما يُشارك بموسيقاه فى أول مدينة مصرية فى ميتافيرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الموسيقار هشام خرما بموسيقاه فى أول مدينة مصرية على الميتافيرس ميتاتوت –METATUT ، ليصبح أول موسيقار مصرى تُعزف موسيقاه فى الميتافيرس.

وسيستمع الحضور لمقطوعتين للموسيقار هشام خرما فى منطقتين سيتم افتتاحهما خلال الفعالية وهما بوابة هرم توتيرا وقاعة اللحن المسحور.

وتعتبر توتيرا هى مدينة إبداعية للمصممين من جميع أنحاء العالم، لتقديم تصميمات تهدف لإحياء الروح المصرية القديمة بطريقة معاصرة تتناسب مع حياتنا اليوم، وقد تم تأسيسها على يد المهندس المعمارى أشرف عبد المحسن وهى مستوحاة من تصميم الهرم الأكبر خوفو ومخصصة للبحث العلمى والسياحة الفضائية.

مؤخرا شارك هشام خرما فى مؤتمر المناخ COP 27، تحت رعاية وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة يونيسيف، وقام بتأليف المقطوعة الرئيسية للمؤتمر والتى تمثّل البصمة الموسيقية التى تحتفى باستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27، بجانب الموسيقى التصويرية لفيلم المؤتمر الافتتاحي.

أطلق خرما العديد من الألبومات الموسيقية والمقطوعات الفردية التى كانت تتصدر قوائم الأكثر استماعًا حين إطلاقها. أول ألبوماته الرسمية First Voyage (الرحلة الأولى) بالتعاون مع فيرجن ميجاستور وHybrid Records، بعد ذلك أطلق أرابيسك مع سونى ميوزيك بالتعاون مع كلٍ من الموسيقار العالمى الفائز بالجرامى ياني، وشان أتيلا.

فى 2019، بدأ خرما فى تأليف الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، بدءً بمسلسل النهاية، مرورًا بعدد من الأعمال، أحدثها مسلسل سوتس بالعربى فى موسم رمضان الماضي، كما قام خرما بتأليف موسيقى الفعاليات الدولية، ففى 2019 كان مؤلف موسيقى منتدى شباب العالم، وفى 2022 وقع الاختيار على خرما ليكون مؤلف التيمة الموسيقية الرسمية لفعاليات مؤتمر المناخ Cop27 فى شرم الشيخ، كذلك موسيقى النسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، بالإضافة إلى الأغنية الرسمية لبطولة العالم فى الشيش.