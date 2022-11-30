شكرا لقرائتكم خبر عن إي آر رحمان يحيى حفلا بالدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يفتتح الموسيقي إي آر رحمان أولى الحفلات الموسيقية على مسرح مهرجان البحر السينمائي الدولي، ويعد إي آر من أشهر الموسيقيين بالهند، فقد حصل على جائزة الأكاديمية مرتين وحقق مبيعات أكثر من 1500 مليون نسخة من أعماله التي تضم أكثر من 100 عمل موسيقي مصور، وألبوماته التي ترجمت لعشرات اللغات، إضافة لفوزه بـ15 جائزة ومنها الجرامي والجولدن جلوب والبافتا.

وستشارك فرقة إي آر رحمان الموسيقية التي تضم مجموعة من المطربين والموسيقيين، في العرض الذي يجمع بين أحدث التقنيات والتأثيرات المرئية الرائعة، بالإضافة إلى مقطوعاته الموسيقية الأصلية، وذلك في اليوم الثالث من المهرجان الموافق 3 ديسمبر2022.

ومن الجدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي سيقدم مجموعة من الحفلات الموسيقية المرتقبة من قبل الجمهور والتي ستكون بمثابة استكمال للحدث السينمائي الأهم في المنطقة، وستقام جميع الحفلات الموسيقية على مسرح المهرجان المفتوح في كورنيش جدة بمنطقة الحمراء الساعة 10 مساء.