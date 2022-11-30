شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم فيلم "فرح" يحتفلون بعرضه في دولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر العديد من نجوم فيلم "فرح" العرض الخاص للعمل الذي أقيم في إحدى دور السينما بالإمارات، وذلك تمهيداً لعرضه تجاريا غدا الخميس.

ومن أبرز حضور العرض الخاص طاقم العمل الثنائي حسيبة فريحة وكنتن أوكسلي والبطلة ستيفاني عطالله، والممثلين مجدي مشموشي، ويوسف بولس والمنتجة رينيه عيسى إلى جانب عدد من الإعلاميين والمشاهير والنقاد والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومؤخراً حصل فرح على جائزة خاصة بمناسبة الذكرى العاشرة لمهرجان تشيلسي السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط نال الفيلم جائزة أفضل عمل أول، وجائزة محمود عبد العزيز لأفضل إخراج فني من نصيب موسى بيضون ونزار نصار ليصبح عدد الجوائز التي حصل عليها الفيلم في مشواره 4 جوائز إذ كان الفيلم قد فاز بجائزة أفضل فيلم روائي باختيار الجمهور وذلك ضمن فعاليات مهرجان الفيلم اللبناني في كندا وحصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، كما شارك في مهرجان سان دييغو للفيلم العربي.

تنطلق أحداث الفيلم عندما تبدأ لينا، طالبة تمهيدي الطب، في معاناتها مع كوابيس متكررة حادة، تشرع حياتها في التداعي، ثم تضطر إلى العودة إلى وطنها بيروت بلبنان، وتحصل على وصفة طبية لتناول مضاد الاكتئاب المثير للجدل زابا، المعروف في صورته غير الشرعية باسم جوي، لمساعدتها في التعافي. على الرغم من ذلك، وبينما تأخذ كوابيس لينا منحى سيء، ويتضح الرابط بوالدتها فرح، تنطلق لينا في رحلة لكشف شبكة من الأسرار العائلية التي ستقودها إلى الحقيقة المطلقة.

الفيلم من تأليف حسيبة فريحة وتشارك في إخراج الفيلم مع كنتن أوكسلي، وبطولة ستيفاني عطالله، ومجدي مشموشي، وحسيبة فريحة، ويوسف بولس. تصوير إلياس طراد ومونتاج ماركوس دارسي.



عرض خاص لفيلم فرح



عرض خاص لفيلم فرح