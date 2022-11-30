مايان السيد تُشبه بستايلها نجمة تركية شهيرة وملامحها قريبة جدًا منها.. شاهد الشبه وإحكم بنفسك!

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 08:47 مساءً - تداول روّاد السوشيال ميديا مجموعة من الصور، شبهوا وقارنوا من خلالها الفنانة المصرية مايان السيد بالنجمة التركية هاندا ارتشيل، وأكدوا أنها تشبهها بستايلها كما أن ملامحها قريبة جدًا منها وهذا بعد الغوص في صفحتها الرسمية على «إنستجرام».

ويلفتنا في الكثير من الأحيان الشبه الذي يجمع بين النجمات إن كان من ناحية الملامح أو من الإطلالة والستايل، وآخر من لاحظنا أنهن قد يكونان توأم من ناحية الإطلالات.

الشبه في الستايل والملامح واضح جدًا!

وبعد الغوص في حسابات هاتين الشابتين، كان من اللافت للأنظار أكثر من صورة جعلتنا نظن أن هاندا هي مايان والعكس صحيح! فالملابس التي ترتديها أجمل ممثلات الدراما التركية وأكثرهن أناقة تشبه كثيرًا تلك التي ترتديها مايان ونرى ايضًا تسريحة الشعر نفسها على الممثلتين والمكياج الخفيف نفسه!

الشعر الكيرلي نفسه

تتميز الممثلة مايان بشعرها الكيرلي الكثيف التي تختار في بعض الأحيان أن تخرج به وتعكس جمالها الطبيعي وهذا ما قررت أيضًا هاندا أن تقوم به بحيث ظهرت من دون مكياج وبالشعر الكيرلي الذي قرّب ملامحها الى ملامح مايان بشدة!

الجمال يُحاكي الرقي!

لعل أبرز ما يميز هاتين النجمتين اللتان تتمتعان بملامح طفولية ناعمة وبريئة هوالذوق الراقي والرفيع الذي تتميزان به وهذا ما تم كشفه بعد رؤية أن الشابتين تُحبان إختيار الأوان الهادئة والمميزة مثل الأبيض وإختيار الإكسسوارات التي تُزين وتُكمل إطلالتيهما!

من هي هاندا ارتشيل؟

هانده أرتشل (بالتركية: Hande Erçel)‏ (من مواليد 24 نوفمبر 1993) هي ممثلة وعارضة أزياء تركية. اشتهرت بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس (Güneşin Kızları) وكذلك بدور حياة في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام (Aşk Laftan Anlamaz). وكذلك بدور هازال في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء أيضا دور (موجدة) في مسلسل حلقة.

ما لا تعرفه عن مايان السيد

وًلدت الفنانة مايان السيد في 9 نوفمبر عام 1997م، ودرست المسرح والسينما في AUC ،وهي ممثلة مصرية، بدأت مشوارها الفني من خلال المسلسل الدراني كأنه إمبارح، ولاقت إعجاب الكثير من الجماهير ونالت شهره واسعة، وقدمت بعد ذلك العديد من الأعمال الفنية المميزة.

شاركت الفنانة مايان السيد في عدد من المسلسلات الدرامية منها “ أبو البنات، ظل الرئيس، الأب الروحي، كأنه امبارح، فكرة بمليون جنيه، هجمة مرتدة، حرب أهلية، لعبة نيوتن، إلا أنا 2 ”، إلى جانب مشاركتها في فيلمي “حرب كرموز، وبنات ثانوي”.

“حلم حياتي” آخر أعمال مايان السيد

وكان آخر أعمال مايان السيد بطولتها لحكاية بعنوان “حلم حياتي” من الموسم الثانى لمسلسل “إلا أنا” الذى تم عرضه أواخر العام الماضى على قناة dmc، وشاركها في البطولة، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، هنا داود، ايفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل وناقشت خلال الحكاية مرض التوحد.

مايان السيد ضيفة شرف في “الاختيار 3 – القرار”

مايان السيد ظهرت كضيفة شرف في مسلسل “الاختيار 3 – القرار” الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، والعمل تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، أمير المصري، محمود البزاوي، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، شريف صبحي خليل، وآخرين.

مايان السيد تنتظر فيلم “بضع ساعات في يوم واحد”

مايان السيد تنتظر عرض فيلم “بضع ساعات في يوم واحد” الذي انتهت من تصويره منذ فترة، والفيلم السيناريو والحوار محمد صادق كاتب الرواية، ويضم الفيلم عدد كبير من الفنانين على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وتدور أحداث الفيلم خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.

كشفت مايان السيد مؤخرًا عن تفاصيل دورها في هذا الفيلم قائلة: “دورا صعبا جدا أرهقني كثيرا ومتحمسة أن يراه الجمهور، وهي فتاة تعاني من مرض في الأعصاب يجعلها تكرر الكلام، وأتمنى أن أكون قدمته بشكل صحيح حتى يفهمه الجمهور بشكل جيد، كما حدث مع شخصية “خديجة” في مسلسل “إلا أنا” .

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