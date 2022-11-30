أول صورة لإبنة رشوان توفيق بطلة واقعة الحجر على أموال أبيها.. والتي قضيت عليها المحكمة بهذا الحكم؟َ!

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 08:47 مساءً - تصدر اسم الفنان رشوان توفيق وابنته “آية”، المتهمه بالحجر على أموال والدها مؤشرات البحث علي جوجل،

واعتقد البعض أن الإبنه المتهمه هي الاعلامية هبة رشوان توفيق والتى هي من ابرز إعلاميات ماسبيرو، وذهب الكثييرين للبحث عن اسم الابنة التي اقامت دعوي قضائية بالحجر علي والدها الفنان القدير .

الذي تعاطف معه الجميع بعد الأزمة التي أعلنها من خلال حواره مع دكتور عمرو الليثي، في برنامجه “واحد من الناس” الذي يهتم بهذه النوعية من القضايا العائلية ونشرها على الملأ أمام الجمهور، على شاشة قنوات الحياه، والحلقه التي حصلت علي أعلى نسبة مشاهدة .

لأمر الذي اغضب الاعلامية الشهيره هبة رشوان من شقيقتها حتي خرجت عن صمتها لتكشف القصة كامله مدافعة عن والدها .

وقالت هبة أنها حاولت التواصل معها أكثر من مرة، لكنها لم تستطع، مؤكدة أن السبب الرئيسي في الأزمة رغبة والدها في منح ابنة نجله المتوفى نصيب والدها؛ لأنه شعر أنه أنفق على ابنتيه أكثر من نجله الراحل وأنه بعد رحيل والدتها قسّم عليهم كل أمواله وكان الاتفاق على أن تأخذ كل بنت شاليه، وابنة أخيهم شاليه، والرابع يكون مشاعًا بينهم، لكنه أراد كتابة اثنين باسم ابنة نجله:”ده ماله وهوّ حر فيه يوزعه كيفما شاء، وهذا سبب الخلاف”.

وعلى عكس الإعلامية هبة رشوان توفيق ابنة التي لها العديد من الصور وشكلها مألوف لدى كثير من المصريين بسبب عملها كإعلامية شهيرة ومقدمة برامج، فإن شقيقتها آية ليست معروفة.

أبناء رشوان توفيق

وقالت الإعلامية هبة رشوان توفيق إن والدها مازال يحب نجلته آية، ويدعو لها باستمرار، بينما رفضت التعليق على ما فعلته هي وزوجها ونجلها.

وأكدت هبة رشوان توفيق أن سبب القضية هو خلاف مادي بين آية ووالدها، مشيرة إلى أنها حاولت التواصل معها ولكن لم تنجح.

وأشارت إلى أن والده لم يكن يحمل الأموال، بل يقم بإعطاء والدتهم كل الأموال ويكتفي بمصروفه فقط.

تأجيل استئناف إبنة رشوان توفيق على حكم رفض بطلان بيع فيلا أكتوبر

من جهتها، أجلت محكمة جنوب القاهرة، أمس الثلاثاء، استئناف ابنة الفنان رشوان توفيق، على رفض دعوى بطلان عقد بيع فيلا 6 أكتوبر لشقيقتها إلى جلسة 27 ديسمبر.

يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات، قضت برفض الدعويين التي أقامتهما آية رشوان توفيق ضد والدها الأسبوع الماضى.

وقدم مجدى مهران، دفاع رشوان توفيق، حافظة مستندات، مطالبا من المحكمة ضم القضية للقضية المؤجلة لـ1 يناير، والتي تطالب فيها ببطلان التوكيلين.

محاولة للصلح بائت بالفشل

وكان الإعلامي شريف عامر، قام أجرى اتصالا بحفيد الفنان الكبير رشوان توفيق، بهدف محاولة صلح بين الفنان وابنته وزوجها.

وقال حفيد الفنان رشوان توفيق، خلال المداخلة الهاتفية التي أجراها شريف عامر ببرنامجه «يحدث في مصر»: «لم أعترض أو أرفض الصلح مع جدي وأنا لست على خلاف معاهم وبحب جدي رشوان توفيق وخالتي هبة وعمري ما رفعت صوتي عليهم».

من جانبه، رد الفنان رشوان توفيق عن شرطه لإتمام الصلح مع ابنته: «شرطي الوحيد للتصالح أن يعودوا عما كانوا يريدون فعله ويرضوا بتقسيمي للشاليهات»، مضيفا: «أثر نفسيا علىّ أن ترفع ابنتي قضية لإلغاء التوكيل خشية من خيانة الأمانة وهو أمر صعب ولن أقبله».

كان الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، كشف حقيقة الصلح بين موكله وابنته آية، قائلا خلال مداخلة هاتفية: إنه لم يتم أي تصالح بين الطرفين حتى الآن، موكدا أن الابنة تريد الأموال وشاليه وترفض التصالح.

وأضاف: أن هناك تأثيرا خارجيًا على ابنة الفنان رشوان توفيق يطالبها بعدم الصلح مع والدها، رغم أنه ما زال يقدم يد العون بالتصالح، وعدم حل المشاكل العائلية في أروقة القضاء.

رشوان توفيق يحصل على جائزة الدولة التقديرية

وكان الفنان الكبير رشوان توفيق قد حصل على جائزة الدولة التقديرية فى مجال الفنون وهو ما شعر معه الفنان الكبير بسعادة بالغة وعبر عن امتنانه بتقدير الدولة له وحب الناس الذى غمره بشكل كبير.

وأكد الفنان الكبير رشوان توفيق، أنه سعيد للغاية لتتويجه بجائزة الدولة التقديرية للفنون، ووجه الشكر لجامعة القاهرة، بعد ترشيحه للجائزة من خلال الجامعة، ووجه الشكر لوزيرة الثقافة.

وقال الفنان رشوان توفيق: “أنا مش عارف أشكر الدولة إزاى على هذه الجائزة، وأنا كنت عارف إنى مرشح لكن مكنتش أعرف أن أنا اللى هفوز”.

وعن كونه ينوى العودة للتمثيل بعد غيابه لفترة كبيرة، قال الفنان رشوان توفيق: “الفنان ممكن يمثل طالما عنده القدرة البدنية والذاكرة بتاعته كويسة، لكن المشكلة أن الفنانين كبار السن مش بيعملولهم أدوار مؤثرة”.

وأضاف الفنان رشوان توفيق قائلًا: “أنا مش بقبل بأى دور ملوش قيمة لكن لو اتعرض عليا دور مؤثر ويسيب بصمة، ليه لأ”.

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