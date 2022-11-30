شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأنيميشن Strange World يحقق 29 مليون دولار فى 7 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الأنيميشن Strange World إلى 28 مليونا و711 ألف دولار بدور العرض حول العالم، وذلك منذ طرح العمل يوم 23 نوفمبر الجارى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعة و 42 دقيقة.

وأنقسمت إيرادات فيلم Strange World بين 19 مليونا و287 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية و 9 ملايين و424 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

ويدور فيلم Strange World حول عائلة Clades الأسطورية وهى واحدة من عائلات المستكشفين الذين تهدد اختلافاتهم بإسقاط مهمتهم الأخيرة والأكثر أهمية.

ويقوم ببطولة فليم Strange World صوتيا كل من جيك جيلينهال، دينيس كويد، جابوكي يونج وايت، جابرييل يونيون، كاليستو مال، كاران سوني، آلان توديك، أديلينا أنتوني، ابراهام بنروبي، جوناثان ميلو.