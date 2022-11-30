شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب أنغام: حالتها مستقرة وشفيت تماما.. وعودتها للغناء قرارها الشخصي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أكرم العدوي، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام؛ بعد خروجها من المستشفى، صباح اليوم الأربعاء.

وقال العدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الفنانة أنغام خرجت من المستشفى صباح اليوم الأربعاء، مؤكدًا أنها بحالة صحية مستقرة، وتم شفاؤها بشكل كامل؛ مطمئنًا الجمهور بأنها في حالة صحية جيدة؛ وأصبحت لا تعاني من أي مشكلات.

وأضاف أن الفنانة أنغام لم تواجه مضاعفات نتيجة إجراء عملية جراحية؛ كما أُشيع حول هذا الأمر، مؤكدًا أنها بحالة صحية مستقرة، ولا تواجه أي مشكلات، وتتناول الطعام والشراب بشكل مستقر، وهي الآن في منزلها.

وأوضح الدكتور أكرم العدوي، أنه فيما يخُص قرار أنغام الغناء، وموعد عودتها لمزاولة عملها؛ أكد أنها من الناحية الصحية لا تواجه أي مشكلات تعيقها عن الغناء في أي وقت؛ وقرار عودتها للغناء هو قرارها الشخصي؛ وليس للطب تدخل فيه.