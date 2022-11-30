شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام قصيرة لـ ريهام عبد الغفور وسيد رجب فى نادي السينما .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض 5 أفلام اليوم الأربعاء في إطار فعاليات الموسم الجديد من نادي السينما على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، تديرها الناقدة نورا غنيم بحضور مخرجي الأفلام.

وتتضمن قائمة الأفلام المعروضة فيلم "رحلة البحث عن ثلاثة آلاف جنيه" إخراج حذيفة عبدالحليم ، وشيفت مسائي إخراج كريم شعبان، و"الساكن الجديد" إخراج يوسف هشام ، حبيب إخراج شادي فؤاد و"واحدة كدة" بطولة ريهام عبد الغفور وإخراج مروان نبيل، و"حبيب" بطولة سيد رجب وسلوى محمد علي وإخراج شادي فؤادي.

وسبق أن فازت هذه الأفلام وشاركت في مهرجانات سينمائية مختلفة، ومنها فيلم "حبيب" الذي شارك مهرجان أيام قرطاج السينمائية، وفاز بالجائزة الذهبية في مهرجان جنيف للأفلام الشرقية بسويسرا، ويشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان السينما الأفريقية بتولوز، كما نافس أيضاً في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

أما "رحلة البحث عن ثلاثة آلاف جنيه" و"شفت مسائي" و"الساكن الجديد" حصلوا علي عدة جوائز بمهرجان زاوية للأفلام القصيرة في دورته السادسة، فيما شارك فيلم "واحدة كدة" في مهرجان القاهرة السينمائي.