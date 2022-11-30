شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى للفائزة بجائزة مسابقة "أبو الحسن سلام" بمهرجان شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مؤتمرا صحفيا للفائزين في مسابقة أبو الحسن سلام للبحث العلمي، والتي تشكلت لجنة تحكيمها من دكتور سامح مهران "رئيسا" والدكتور هشام زين الدين من لبنان والدكتور محمد عبازة من تونس.

وفاز بالمركز الأول فى المسابقة الباحثة شيماء محمد إسماعيل وكان بحثها بعنوان "حضور التراث الشعبي في إخراج النص الشكسبيرى" ، وأدار المؤتمر الصحفي الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، موضحا أن المسابقة تعد إنجازا كبيرا للمهرجان يتفرد به، وذلك لإيمان القائمين به بقيمة البحث العلمي الذي يفيد الحركة المسرحية وعناصر العرض المسرحي .

د. ابو الحسن السلام أوضح خلال حديثه أن مسابقة البحث العلمي تعد أولى المبادرات التي تحدث بمهرجان دولي وهي مبادرة متفردة، موضحا قيمة البحث العلمي وأهميته ودوره وأنه يعاني من ظلم كبير وقصور من الجامعات وعلى الأخص لجان التوصية الخاصة بالأبحاث العلمية .

كما أشاد بفكرة إقامة المهرجان لمسابقة للتأليف وأشاد بعنوان وفكرة البحث، موضحا توظيف شكسبير للتراث في نصوصه وتفرده في هذه المنطقة من خلال عرض " حلم ليلة صيف " ونصوص أخرى.

د. محمد عبازة قدم الشكر للقائمين على التجربة في المهرجان والأعضاء لجنة التحكيم وهما د. سامح مهران ود. هشام زين الدين فهما قامتان كبيرتان، موضحا تسلمه لاربعة أبحاث وطبق مقاييس صارمة وكان اختيار هذا البحث للباحثة شيماء محمد اسماعيل بالإجماع، وقام بالتعقيب على بعض الأشياء بالبحث ومنها الاستشهادات الطويلة وكذلك فكرة تحدث الباحثة عن الإخراج.

هشام زين الدين وجه الشكر لمهرجان شرم الشيخ وزملائه فى اللجنة فى لجنة البحث العلمي وإدارة مهرجان شرم الشيخ بقيادة المخرج مازن الغرباوي، وأعرب عن سعادته بتواجده بين قامات كبيرة د. سامح مهران ود. محمد عبازة في المسابقة، موضحا أن اللجنة أعطت الجائزة لأفضل بحث وكانت من نصيب الباحثة شيماء محمد اسماعيل فقد قدمت البحث الافضل فالبحث فيه منهجية وبه مصادر ومراجع مهمة وفي سياق بحثي مقبول متمنيا لها المستقبل الباهر في مجال البحث العلمي .

واختتمت الندوة بتسلم شهادة للباحثة شيماء محمد اسماعيل ولاعضاء لجنة مسابقة البحث العلمي د. محمد عبازة ود. هشام زين الدين وكذلك شهادة تقدير دكتور ابو الحسن سلام .