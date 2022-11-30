شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى ونجلاء بدر يجتمعان فى "حكاية روليت" من "كلمات متقاطعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم كل من نضال الشافعى ونجلاء بدر إلى مسلسل "حكايات متقاطعة" (حكاية روليت)، والذى يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة خلال 6 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقات، تتناول هذه الحكايات قصص وحواديت تناقش قصص الحب والصعوبات التى يواجهها الإنسان.

مسلسل "حكاية روليت" من اخراج معتز حسام ، تأليف مصطفى جمال هاشم من بطولة نضال الشافعى ونجلاء بدر، و يشارك فى المسلسل إنجى شرف، أحمد باسم، ماجد إسكندر و نجوم آخرون.

وبدأت نجلاء بدر مؤخرًا تصوير دورها فى الجزء الثانى من مسلسل "رمضان كريم" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، والذى يشارك فى بطولته سيد رجب، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، سلوى عثمان صلاح عبد الله، إنعام سالوسة، حجاج عبد العظيم، سلوى خطاب، نهى صالح، ويزو، وعدد كبير من الفنانين.

وتنتظر نجلاء بدء عرض أكثر من فيلم خلال الفترة المقبلة، أولها "ليلة العيد" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام.

أما الفيلم الثانى هو "يحيى" – الملحد سابقاً - والذى تم الانتهاء من تصويره مؤخراً مقرر عرضه قريباً، وهو تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته محمود حميدة وصابرين وحسين فهمي وتارا عماد وأحمد حاتم شيرين رضا، ومصطفى درويش وأحمد السلكاوي.