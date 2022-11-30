شكرا لقرائتكم خبر عن صور ولقطة من زفاف مُغنٍّ أمريكى توفى بعد عقد قرانه بساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتزت الأوساط الموسيقى فى ولاية أوكلاهوما الأمريكية، بعد وفاة المغنى والموسيقى الشاب جايك فلينت، أثناء نومه، بعد ساعات من حفل زفافه على بريندا فلينت

بريندا قالت في منشور عبر صفحتها بفيسبوك :"كان يجب علينا نشر صور زفافنا، لكن بدلا من ذلك، عليا أن اختار ملابس لأدفن زوجى بها، الناس لا يجب أن يشعروا بهذا القدر من الألم، قلبى ذهب، أنا فقط احتاجه هنا أريده أن يعود، لا يمكننى التحمل أكتر، أريده هنا".

وحملت التعليقات الكثير من التضامن مع الزوجة المكلومة، والتي نشرت مقطع فيديو من زفافهم، وعلقت عليه :"لاأفهم".

وتوفي الموسيقار البالغ من العمر 37 عامًا، ولم يتم بعد تحديد سبب الوفاة، وعقد فلينت وبريندا زفافهما، في منزل بالقرب من تولسا ليلة السبت، وتوفى فلينت بعدها بعدة ساعات، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وأعلنت مديرة جيك، بريندا كلاين،على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.



العروس المكلومة



جايك فلينت وزوجته



زفاف المغنى الراحل وزوجته



صورة من زفاف المغنى الراحل



لقطة من الزفاف

وكتبت كلاين: "بقلب مكسور وفي حزن عميق، يجب أن أعلن أن جيك فلينت قد توفي بشكل مأساوي، قد حاولت عدة مرات اليوم كتابة الخبر، لكن لا يمكنك التعليق على ما لا يمكنك معالجته."

وتابعت :"على الرغم من هطول الأمطار في يوم زفافهما، إلا أن الطقس لم يثبط معنويات الزوجين اللذين قالا "أنا أفعل" أمام جميع أصدقائهم وعائلاتهم".



وكيلة أعمال المغنى الراحل

وقال مايك هوستي، الذى عزف في حفل الزفاف للأخبار المحلية، "كان الجو ممطرًا، لكنه استأجر خيمة سيرك 40 × 60.. وضعوا مجموعة من السجاد فوق الوحل ثم حصلوا على قطعتين من الخشب الرقائقي مقاس ثلاثة وربع بوصات ووضعوها كانت على الأرض، وكان ذلك مسرحى".

وتابع، "لا يزال لدي الطين في شاحنتي من يوم الزفاف، كان حفل زفاف ممتع، وما حدث هو مجرد مأساة".