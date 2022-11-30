تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 05:47 مساءً - كشف الدكتور أكرم العدوي الطبي المعالج للفنانة أنغام عن خروج الأخيرة اليوم الأربعاء من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية .

قال أكرم العدوي في تصريحات صحفية له إن حالة الفنانة أنغام الصحية كانت قد شهدت تحسنا كبيرا في اليومين الماضيين، إلا أنها فضلت عدم الخروج والبقاء بها ليومين إضافيين لتطمأن على وضعها وتتماثل للشفاء بشكل كامل .

وكانت قد بدأت أزمة أنغام الصحية التي تعرضت لها مؤخرا عندما أُصيبت بنزيف مفاجئ بالإضافة إلى شعورها بآلام شديدة في أسفل البطن، واستدعى الأمر دخولها المستشفى وأخبرها الطبيب أنها في حاجة لتدخل جراحي سريع .

وخضعت الفنانة أنغام لعملية استئصال للرحم ثم خرجت من المستشفى .. وبعد ثلاثة أيام أُصيبت بمضاعفات العملية وعانت من الانسداد المعوي نتيجة التصاقات حدثت لها بالمعدة، ولذلك دخلت المستشفى مرة أخرى .