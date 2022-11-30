كتب امير فتحي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 05:47 مساءً - أعلنت الفنانة دينا فؤاد عن تعرض منزلها للغرق نتيجة تسرب المياه داخل شقتها، دون أن تكشف عن تفاصيل أو سبب التسريب .
نشرت دينا فؤاد صورا ومقطع فيديو عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري توضح من خلالها الأضرار التي لحقت بمنزلها وغرقه بالكامل وارتفاع منسوب المياه به عن الأرض .
وأرفقت الفنانة المصرية مقطع الفيديو بتعليق لها جاء فيه: “الحمد لله، قدر الله وماشاء فعل .. صحيت لقيت البيت غرقان” .
كانت هذه تفاصيل خبر “قدر الله وماشاء فعل” .. دينا فؤاد تعلن عن غرق منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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