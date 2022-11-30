“قدر الله وماشاء فعل” .. دينا فؤاد تعلن عن غرق منزلها

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 05:47 مساءً - أعلنت الفنانة دينا فؤاد عن تعرض منزلها للغرق نتيجة تسرب المياه داخل شقتها، دون أن تكشف عن تفاصيل أو سبب التسريب .

نشرت دينا فؤاد صورا ومقطع فيديو عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري توضح من خلالها الأضرار التي لحقت بمنزلها وغرقه بالكامل وارتفاع منسوب المياه به عن الأرض .

وأرفقت الفنانة المصرية مقطع الفيديو بتعليق لها جاء فيه: “الحمد لله، قدر الله وماشاء فعل .. صحيت لقيت البيت غرقان” .