شكرا لقرائتكم خبر عن حسن العدل فى ندوة تكريمه: أعشق المسرح ولم انتظر مدحا أو تكريما عن عملى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان حسن العدل أثناء ندوة تكريمه بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي : انا مع أن يعمل الإنسان عمله كما يجب أن يكون دون أن ينتظر تكريم أو كلمة شكر، فأنا لا أشعر بأي نوع من أنواع التشجيع عندما يمدحني أحد لأن المهم أن أكون سعيد وأنا أقدم عملي ، واليوم سعادتي لأن التكريم على نفس الأرض التي عبرنا منها وأتشرف أن أكون واحدا من هؤلاء الجنود البواسل الذين حاربوا في أكتوبر وانتصروا .

ولم يتمالك الفنان حسن العدل دموعه وأستطرد: هنا علي أرض سيناء استشهد الكثير من زملائنا ولكن كل التعب والفزع قد كلل بالإنتصار علي الأعداء وإسترداد أرضنا الحبيبة أرض سيناء ، وتابع البني آدم مننا له كتابين كتاب يقوم بتأليفه وتخطيطه ولكن يستمد المعلومة من الآخرين والكتاب الثاني نعلمه ولا نعلم مابداخله وهو عند الله سبحانه وتعالي ، حريص ان الكتابين يكونوا دائما أمام عيني .



ندوة تكريم حسن العدل

وعن محطاته قال حسن العدل : اول محطة بالنسبة لي عندما كنا نلعب في المدرسة ومن حسن حظي ان المدرس الذي يدرسلي كان مدير خشبة الفرقة القومية ودخلت المسرح من خلاله وقدمت شخصية رجل عجوز وامراة عجوزة وشعرت بسحر اتجاه المسرح ، وفي المرحلة الإعدادية كان في مسرح ، وبدأت أقدم عملاً تلو الآخر حتي أصبح المسرح في دمي .

وتابع : في الأقاليم هناك حركة مسرحية كبيرة وكان يقوم بالإخراج في الاعدادي عبد الغفار عودة ، وفي آخر سنة في الجامعة قدمت في المعهد العالي للفنون المسرحية وقبلت وكان محمد صبحي يقوم بإخراج هاملت حينها ، ولكن أستدعيت في الجيش وقت الحرب ودخلت الصاعقة الي أن أصبت يوم ١٦ أكتوبر، وبعد خروجي من الجيش أستكملت مسيرتي المسرحية حتي ذهبت للمسرح القومي وعندما رأتني سيدة المسرح سميحة أيوب أشادت بي وسألتني لو أود أن ألتحق بالمعهد وقلت لها أنني الآن في المسرح القومي.