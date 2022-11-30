نجوم التسعينات ونجوم الراب يشاركون حميد الشاعري احتفاله بعيد ميلاده

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 03:54 مساءً - احتفل الفنان حميد الشاعري بعيد ميلاده ال 61 في حفل أقيم بمنزله مساء يوم أمس الثلاثاء وسط حضور مجموعة من نجوم الفن .

نشر الفنان إيهاب توفيق مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” من الاحتفال بعيد ميلاد حميد الشاعري الذي شارك به .

وجمع الاحتفال بين نجوم التسعينات وهم الفنانة حنان ماضي والفنان عصام كاريكا، وبين نجوم الراب في الوقت الحالي عفروتو ومروان موسى .. كما ظهر في الصور أيضا الفنان مصطفى شوقي والفنان أكرم حسني .

وشارك إيهاب توفيق متابعيه على انستجرام بمقطع فيديو وهو يغني أغنيته “سنة حلوة” إهداءا للفنان حميد الشاعري بمناسبة عيد ميلاده .

وكتب “توفيق” في تعليقه على الفيديو: “من عيد ميلاد أخويا وحبيبي وعشرة العمر .. كل سنة وانت طيب يا كابو وعقبال مليون سنة” .