شكرا لقرائتكم خبر عن "سيدتى الجميلة" تعيد أحمد السقا لخشبة المسرح بعد غياب 19 عاماً .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم أحمد السقا للوقوف على خشبة المسرح مجدداً بعد غياب دام 19 عاماً وتحديداً من تقديمه مسرحية "كده أوكيه" عام 2003، حيث يستعد السقا لعرض مسرحية "سيدتى الجميلة" في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل، وذلك بعدما انتهى من البروفات التي أجراها على مدار الأسابيع الماضية.

واختار أحمد السقا أن تكون عودته إلى المسرح من خلال "سيدتى الجميلة" التى تعد من أيقونات المسرح المصرى، وهى أحد روائع روائع الكاتب المسرحى العالمى برنارد شو، وقدمها فؤاد المهندس وشويكار سابقاً عام 1969، فيما يعيد السقا تقديمها مرة أخرى برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وكتب لها المعالجة الدرامية أيمن بهجت قمر ومن إخراج حسن عبد السلام.

وكان آخر أعمال أحمد السقا على خشبة المسرح "كده أوكيه" تأليف أحمد عفيفى وإخراج سمير العصفورى وشارك في بطولتها منى زكى هانى رمزى، ياسمين عبد العزيز، شريف منير، وسمية الخشاب التي شاركت في العروض الأخيرة بدلاً من ياسمين عبد العزيز، تم عرض المسرحية لاكثر من 5 سنوات.

يذكر أن النجم أحمد السقا شارك مؤخراً في جلسة حوارية على هامش الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي أقيمت في شهر نوفمبر الجارى، وتحدث خلال الجلية عن تجربته ومحطاته الفنية التي مر بيها في طريق نجوميته، كما حرض السقا على زيارة أحد مراكز أصحاب الهمم على هامش مشاركته المعرض، وقدم ورش تدريبية لأبناء المركز، ومنح الطلبة مجموعة من التدريبات والفنون القتالية التي تساعدهم على حماية أنفسهم.

وينتظر أحمد السقا، عرض فيلم "السرب"، الذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة ومقرر عرضه في السينمات قريباً، ويشارك في بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.



احمد السقا



احمد السقا على بوستر مسرحية سيدتى الجميلة