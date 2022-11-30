شكرا لقرائتكم خبر عن شرير Home Alone يكشف كواليس إصابته بحروق خطيرة بمشهد حرق القبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذكر الممثل العالمي "جو بيشي" كواليس تصوير الفيلم الشهيرHome Alone ، والوقت الذي قضاه في تصويره وتعرضه "لحروق خطيرة" خلال أحد المشاهد التي لا تُنسى من فيلم العطلة السنوية الأشهر .



جو بيشي

وقال بيسكي في تصريحات حسبما ذكر موقع people: "بالإضافة إلى النتوءات المتوقعة والكدمات والآلام العامة التي قد تربطها بهذا النوع من الفكاهة الجسدية، فقد أصبت بحروق خطيرة في أعلى رأسي أثناء المشهد الذي اشتعلت فيه النار في قبعة هارى"، واكمل قائلا:"كنت محظوظًا بما يكفي لأن يكون لدي أكثر من دوبلير محترفون يقومون بالأعمال المثيرة الحقيقية الثقيلة."

وجاءت تصريحات الممثل بمناسبة الذكري الـ 30 لإصدار فيلم 30 Home Alone ، وعندما سئل عما إذا كان سيعود للمشاركة في جزء اخر، لم يكن متأكدًا مما إذا كان يمكنه خوض هذه التجربة مرة أخري أو لا، قائلا، " أعتقد أنه سيكون من الصعب التكرار ليس فقط النجاح ولكن أيضًا الحبكة الكلية للفيلم..ان الوقت مختلف الآن، لقد تغيرت المواقف والأولويات خلال 30 عامًا ".

تم إصدار الدفعة الأخيرة في سلسلة أفلام Home Alone في عام 2021 على Disney + بعنوان Home Sweet Home Alone