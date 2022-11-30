شكرا لقرائتكم خبر عن خروج أنغام من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أكرم العدوى الطبيب المعالج للنجمة أنغام عن خروجها اليوم من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية، مؤكدا لـ "أليوم السابع" أن حالتها الصحية شهدت تحسنا كبيرا خلال اليومين الماضيين، ولكنها فضلت التواجد في المستشفى ليومين إضافيين حتى تتماثل للشفاء بشكل كامل.

وكانت الفنانة أنغام تعرضت الأيام الماضية لأزمة صحية طارئة استدعت إجراءها عملية جراحية بسبب معاناتها من نزيف حاد، وبعد عودتها إلى منزلها عانت من مضاعفات خاصة بالعملية الجراحية التي أجرتها، وأصيبت بالتصاقات في الأمعاء مما سبب لها انسداد معوي، ما اضطرها للدخول للمستشفى التي تمكث بها حاليًا.

وقال البيان الصادر عن إدارة أعمالها عن مرضها، : "تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، وهي حالياً ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن".

وتابع البيان: "حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول، نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها، نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل".