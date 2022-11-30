شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلا غنائيا فى فبراير 2023 بعد أزمتها الصحية الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أنغام، حفل غنائى فى العام الجديد، على مسرح الماركية في التجمع الخامس يوم 3 فبراير 2023، بعد أزمتها الصحية الأخيرة التى تعرضت لها، ومن المقرر أن تقدم أنغام باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وكانت الفنانة أنغام تعرضت لأزمة صحية طارئة، الأيام الماضية وجاء فى البيان الصادر عن إدارة أعمالها، كالتالى: "تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها فى المستشفى، وهى حالياً ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية".

وتابع البيان: "حاولت أنغام أن تفى بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبى لفترة أطول، نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها، نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل".

كما قال الدكتور أكرم العدوى الطبيب المعالج للفنانة أنغام، إن النجمة فى حالة تحسن وكانت تعانى من انسداد فى الأمعاء.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن، أنه تم غلق الأنبوب، وبدأت تأكل وتشرب وتسير فى مسار منضبط، مضيفا: "هترجع لجمهورها خلال الأيام القادمة".