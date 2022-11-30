شكرا لقرائتكم خبر عن دموع حسن العدل وتذكره لمشاركته فى حرب أكتوبر خلال تكريمه بشرم الشيخ للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ندوة تكريم للفنان حسن العدل، وذلك بحضور الفنانة أمل الدباس، والدكتور أبو الحسن سلام ، الدكتور سامي الجمعان ، الفنان أحمد أبو رحيمة ، وأدار الندوة الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر .

وتأثر الفنان حسن العدل في بداية كلامه وبكي بسبب تذكره مشاركته بحرب أكتوبر وتواجده الآن في مدينة شرم الشيخ وعلى أرض سيناء، وتذكر زملائه في الجيش المصري الذين استشهدوا على أرض سيناء ، فهو كان من الجنود المشاركة والتي أصيبت أيضا ،ولكن عزائه الوحيد أن كل ذلك كلل بانتصار أكتوبر العظيم .

يذكر أن دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، وتحل دولة العراق ضيفا شرفيا للدورة السابعة، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء .