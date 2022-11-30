شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مغن أمريكى شاب بعد ساعات من حفل زفافه.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي المغني وكاتب الأغاني في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، جيك فلينت أثناء نومه بعد ساعات قليلة من زفافه .

وتوفي الموسيقار البالغ من العمر 37 عامًا، ولم يتم بعد تحديد سبب الوفاة، وعقد فلينت وبريندا زفافهما، في منزل بالقرب من تولسا ليلة السبت، وتوفى فلينت بعدها بعدة ساعات، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وكتبت العروس الحزينة: "يجب أن نتصفح صور الزفاف ولكن بدلاً من ذلك يجب أن أختار الملابس لأدفن زوجي فيها، ليس من المفترض أن يشعر الناس بهذا القدر من الألم".



المغنى الراحل جايك فلينت



المغنى الراحل وزوجته



زوجة المغنى الراحل

وتابعت :"لقد ذهب قلبي وأريده أن يعود، لا يمكنني تحمل أكثر من ذلك بكثير، أحتاجه هنا"، كانت الصدمة والحزن واضحين في مجتمع الموسيقى في أوكلاهوما حيث انتشرت أخبار وفاته المفاجئة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن كليف دويال، المسئول عن الدعاية لفلينت منذ فترة طويلة، أكد نبأ وفاة المغني، وقال :"لم يكن مجرد عميل، لقد كان صديقًا عزيزًا وكان مجرد رجل لطيف للغاية، كما ترون من التدفق على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد كان محبوبًا من الجميع، أعتقد أن الكثير من ذلك كان مجرد أنه كان شخصًا، وكان يتمتع بروح الدعابة المذهلة.