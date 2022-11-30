شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى خليل: "فى الستينيات سافرت أمريكا بـ5 جنيهات من أجل الموسيقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل رائد موسيقى الجاز في مصر يحيى خليل ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس اليوم الثلاثاء على شاشة قناة dmc.

وفى بداية اللقاء قدمت إسعاد يونس، ضيفها يحيى خليل، قائلة: "واحد من أساطير الموسيقى فى مصر، يسمع ضجيج الحياة فى مصر كنوتة موسيقية ، روحه كلها موسيقى ، مع بداية الخمسينات فتح باب الأوبرا للشباب، واشترك مع جميع الفرق الموسيقية فى العالم ، واحد من أعمدة الموسيقى الغربية والشرقية فى مصر".

وعن بداياته قال يحيى خليل: "كنت بحب أطلع إيقاع من أي حاجة قدامى، ومن هنا اكتشفت موهبتى فى الموسيقى، عملت أكتر من فرقة ، كان عندى فرقتين واحدة فيها هانى شنودة، والثانية فيها عزت أبو عوف".

سافرت سنة 1965 ورجعت آواخر السبعينيات ، لعبت موسيقى مع فرق كثيرة جدا ، وقتها مكانش حد يقدر يسافر بسهولة، محدش يقدر يسافر بأقل من 5 جنيه مصري ، خدت 5 جنيه وخدت مكانهم 11 دولار من البنك وسافرت".