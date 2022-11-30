هل تتذكرون حماصة؟ هكذا أصبح شكله بعد 12 عاما من عرض فيلم عسل أسود

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 نوفمبر 2022 02:48 مساءً - حل عبد الله رمضان الذي اشتهر بتجسيد شخصية الطفل “حماصة” في فيلم “عسل أسود” ضيفا في برنامج القاهرة اليوم” الذي يقدمه كلا من الفنان إدوارد والمذيعة نانسي مجدي .

وخلال اللقاء تحدث عبد الله رمضان عن أمنيته في دراسة التمثيل لكي يعود إلى الفن الذي يحبه منذ طفولته، مشيرا إلى أنه يتمنى أيضا لقاء الفنان أحمد حلمي الذي لم يقابله منذ عرض الفيلم .

فقال: “نفسي أدرس التمثيل وارجع أمثل تاني لأني بحب التمثيل من الطفولة .. ونفسي أشوف أحمد حلمي طبعا، من الشخصيات الجميلة جدا اللي اشتغلت معاها، ياريت أي فرصة إني أقابله” .

وبسؤاله عن تعرف الجمهور عليه بعد تغير شكله وكبر عمره، أجاب: “بيكون في تشبيه، اللي هو واحد يقول هو لأ مش هو .. اتنين مثلا صحاب مع بعض هو لأ مش هو طب تتراهن على كام وممكن يمسكوا في بعض” .

يذكر أن فيلم “عسل أسود” تم عرضه في عام 2010، وشارك في بطولته كلا من الفنانين: أحمد حلمي، لطفي لبيب، إنعام سالوسة، إدوارد، إيمي سمير غانم وغيرهم .. ومن تأليف خالد دياب وإخراج خالد مرعي .

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يدعى “مصري” كان قد هاجر إلى أمريكا مع والديه وهو في العاشرة من عمره، وبعد 20 عامًا قرر العودة إلى مصر رغبة في الاستقرار .

ولكنه يواجه العديد من المفارقات الناتجة عن اختلاف الزمن والثقافات حيث يحمل جواز سفر أمريكي وهو ما يجعل الجميع يعامله معاملة حسنة، إلي أن يتعرض لحادث يفقد فيه الجواز فتتغير معاملة الجميع إلى النقيض .