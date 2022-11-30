شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى تقدم "سيدتى الجميلة" أمام أحمد السقا وتعيد تجسيد دور شويكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة ريم مصطفى تجربة جديدة على خشبة المسرح من خلال مسرحية "سيدة الجميلة" مع النجم أحمد السقا والمقرر عرضها قريباً في المملكة العربية السعودية، حيث تعيد ريم تقديم شخصية "صدفة" التي لعبتها الفنانة الراحلة شويكار في المسرحية الشهيرة التي تم عرضها عام 1969 وتعد من أيقونات المسرح المصرى.

مسرحية "سيدتى الجميلة" تعد أحد روائع الكاتب المسرحى برنارد شو وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبد السلام، وتدور أحداثها حول كمال الذي يبحث عن امرأة جميلة ليريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى صدفة فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.

وتسجل "سيدتى الجميلة" التجربة الثانية لريم مصطفى على خشبة المسرح بعدما قدمت العام الماضى مسرحية "في نص الليل" بمشاركة حسن الرداد، غادة عادل، محمد عبد الرحمن توتا، سليمان عيد، مصطفى هريدى، مصطفى بسيط، نيللى محمود، وإخراج عمرو عرفة.والعمل مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر.

وفى سياق آخر تواصل ريم مصطفى تصوير مسلسلها الجديد "سر السلطان" المستوحى من قصة الأديب الراحل يوسف ادريس "سره باتع"، دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدورما بين زمنين، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف وإنتاج شركة سينرجى والمقرر عرضه في شهر رمضان 2023، ويشارك في بطولة العمل أكثر من 60 ممثل وممثلة من مختلف الأجيال.

وقدمت ريم مصطفى مؤخراً بطولة مسلسلين الأول "طير بنا يا قلبي" وشارك شارك فى بطولته بسمه، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، إبرام سمير، عمرو عبد العزيز، هالة فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، الطفلة ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، وإخراج عصام نصار، و"دوبامين" من 15 حلقة وشارك في بطولته محمد كيلانى، باسل الزارو، بسنت شوقى، تيام قمر وإخراج رؤوف عبد العزيز.