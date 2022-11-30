شكرا لقرائتكم خبر عن مى الغيطى بفستان من البلاستيك للحفاظ على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة الشابة مى الغيطى، على دعم حملة " كفاية بلاستيك" للحفاظ على البيئة وأرتدت فستانا مصنوعا من البلاستك ونشرت الصور عبر حسابها على إنستجرام.





وكتبت مى على الصور، قائلة:" منذ ٢٠١٦ و انا اهتمامي بتغير المناخ ووعيي بتأثير البشر الكارثي على الكوكب بسبب استهلاكنا للموارد المهلك في ازدياد وبالذات الأضرار البيئية والصحية بسبب البلاستيك أحادي الاستخدام و لذلك دائماً احاول أقصى جهدي أن امارس عادات مستدامة من خلال محاولة اعتماد نظام حياة نباتي في أغلب استهلاكاتي للطعام والملابس ومستحضرات التجميل و غيرها أهمية القضية البيئة و تغيير أفعالنا للمساهمة الفعالة للتصدي للتغيير المناخي طارئة جداً و كلنا مسؤولين عن اتخاذ قرارات سليمة لاتباع حياة صديقة للبيئة و مستدامة".

وتابعت:" أنا وحملة "كفاية بلاستيك" اتجمعنا علشان نوريكم مثل صغير جداً من المخلفات اللي بتتركها صناعة الملابس في بحورنا و ازاي كمية صغيرة كده ممكن تعمل فستان لوحدها. مش متوقعين الناس تلبس بلاستيك بس نتمني الناس تفكر في مصادر ملابس أخرى غير ماركات الازياء السريعة اللي مسؤولين عن كمية كبيرة جداً من مخلفات البلاستيك و من ٨٪ إلي ١٠٪ من الغازات السامة اللي بتأثر على تغيير المناخ. في اختيارات تانية صديقه للبيئة و يتم تصنيعها بممارسات إنتاجية أخلاقية. ممكن هدوم معاد تصنيعها، ملابس مستخدمة، جلد نباتي أو أهمهم صانعين ازياء محليين و ده كمان بيدعم الاقتصاد المحلي".