شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المطربة شذى بفيروس كورونا أثناء تواجدها في أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة شذى عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية، ونشرت عبر حسابها على "انستجرام" عبر خاصية "الاستوري" صورة لاختبار الفيروس، معلقة عليها: "إيجابي كورونا".



شذى

وتابعت عبر "الفيسبوك": "أيوه بقا يا زوزو ياللي في أمريكا و بتتفسحي وعايشه حياتك، أحب أقول لكل أحبائي إني positive corona الحمدلله قليل البخت يلاقي العضم في الكرشه".





كما تعرضت شذى مؤخرا لأزمة صحية مفاجئة نتيجة إصابتها بارتفاع ضغط الدم، حيث نشرت صورة لها من المستشفى، وبعد خروجها منها، أوضحت تفاصيل حالتها لـ ”الخليج 365” قائلة إنها خرجت بعد إجراء الفحوصات والعلاج اللازم حيث إنها كانت تشعر بصداع شديد وأهملته على أمل انها ستصبح أفضل بعد أن تناولت بعض المسكنات لكنها شعرت باستمرار الألم لذلك توجهت إلى المستشفى ليكشف لها الأطباء ارتفاع في ضغطها ليتم تعليق لها المحاليل وعلاجها إلى أن تحسنت حالتها.

وكانت المطربة شذى أكدت في تصريح سابق فسخ تعاقدها مع منتج أعمالها الغنائية محمد حامد بالتراضى، وذلك بعدما تعاونا سويًا فى 3 أغانى خلال الفترة الماضية، موضحة أنهما لم يتوافقا حول الخطط الفنية المستقبلية، مضيفة أنها تعمل على التحضير لأكثر من أغنية جديدة لطرحها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن أخر أعمال المطربة شذى أغنية "مخ تخين"، والتي قامت بطرحها مؤخرا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وعدد من المنصات الغنائية الرقمية والإذاعات. وتعاونت شذى في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك، والملحن مدين، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومهندس الصوت هاني محروس.