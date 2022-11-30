شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني تخسر 100 مليون دولار بسبب فيلم " Strange World" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت ديزني فيلم الرسوم المتحركة الجديد "Strange World" خلال إجازة عيد الشكر، ولكن ولأول مرة فيلم من انتاج ديزني يخلف التوقعات بهذا الشكل حيث حقق 11.9 مليون دولار من 4174 دور عرض في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع و 18.6 مليون دولار خلال فترة العطلة التي تستمر 5 أيام، ليكون الفيلم قد سبب خسارة وصلت الي 100 مليون دولار حيث لم تتجاوز الإيرادات الكلية للفيلم حاجز الـ 19 مليون دولار، منذ بداية عرضه بدور السينما حول العالم، في 23 نوفمبر الجارى.



Strange World

كان من المتوقع أن يربح الفيلم ما بين 30 مليون دولار إلى 40 مليون دولار بين الأربعاء والأحد .

وحسب ما نشر موقع variety تسجل الآن مبيعات التذاكر الافتتاحية لـ "Strange World" واحدة من أسوأ إيرادات عطلات نهاية الأسبوع الافتتاحية لديزني في العصر الحديث.

ويحتاج فيلم"Strange World" إيرادات 360 مليون دولار لتحقيق تعادل مع ميزانيته، وذلك وسط استقبال الجمهور الباهت له، بعدما تجاوزت تكلفة الفيلم 180 مليون دولار، بالإضافة إلى عشرات الملايين من رسوم التسويق والتوزيع العالمية، لذلك يحتاج الفيلم إلى ما يقرب من 360 مليون دولار لتحقيق تكلفته، ووفقًا للمعتاد في إيرادات أفلام ديزني، فإن الفيلم لم يحقق العرض الخارجي له سوى 9.2 مليون دولار من 43 سوقًا، وتم منع عرضه في 20 دولة، منها الصين وروسيا، وهما سوقان كبيران للفيلم الأمريكي.