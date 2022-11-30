شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول حفل للنجمة أنغام بعد خروجها من المستشفى وتحسن حالتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود النجمة أنغام إلى جمهورها بحفل غنائي تحييه على مسرح الماركية في التجمع الخامس يوم 3 فبراير 2023، وهو الحفل الذي كان مقررا إقامته يوم الجمعة المقبل على نفس المسرح لكن تم تأجيله نظرا لظروفها الصحية الحالية.

وتساءل الكثير من جمهور المطربة أنغام عن مصير التذاكر التي كان تم حجزها، وفي تفاصيل جديدة عن الحفل نوهت الجهة المنظمة أن كل من حجز التذاكر في حفل ديسمبر الذي تم تأجيله يستطيع الدخول في شهر فبراير بالتذاكر القديمة.

ويعد حفل الماركيه في فبراير المقبل الأول للمطربة أنغام بعد أزمتها الصحية الأخيرة التى تعرضت لها، إذ تمكث في المستشفى حاليا لمواصلة العلاج وجاء في بيان صادر في وقت سابق عن إدارة أعمالها: "تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، وهي حالياً ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية".

وتابع البيان: "حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول، نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها، نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل".

كما قال الدكتور أكرم العدوى الطبيب المعالج للفنانة أنغام، إن النجمة فى حالة تحسن وكانت تعانى من انسداد فى الأمعاء، وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن، أنه تم غلق الأنبوب، وبدأت تأكل وتشرب وتسير فى مسار منضبط، مضيفا: "هترجع لجمهورها خلال الأيام القادمة".

ويعد حفل الماركيه في فبراير المقبل الأول للمطربة أنغام بعد أزمتها الصحية الأخيرة التى تعرضت لها، ونوهت الجهة المنظمة