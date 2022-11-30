شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى وكندة علوش تدعمان حملة ريم السعيدى ضد بالنسياجا لاستغلال الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت عارضة الأزياء التونسية، ريم السعيدى، هجوما حادا على الماركة العالمية بالنسياجا، لاستغلالها الأطفال في الحملة الإعلانية الأخيرة، مطالبه من الجميع المقاطعة، ونشرت ريم فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وهي تمزق حذاء الرياضة الخاص بالماركة و تلقيها في القمامة وقالت: أنا أم وإنفلونسر، ومشهورة، ولدي العديد من المتابعين على انسجرام، أنا لا أستطيع ارتداء تلك الماركة مجددًا وكيم كاردشيان عليكى أن تفعلى ذلك و تحمى أطفالك ".

ودعمها عدد من النجمات في حملتها، ونشرت النجمة منى زكى فيديو ريم عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" مش هشترى حاجة من الماركة دى تانى ابدا"، كما نشرت كل من النجمات كندة علوش وإيمان العاصى والفنانة السعودية أسيل عمران فيديو ريم على حساباتهم على إنستجرام يدعمونها.



إيمان العاصى



كندة علوش



منى زكى

وقد خرجت كيم كارداشيان عن صمتها معبرةً عن تقديرها لحذف العلامة التجارية لصور الإعلان، وحسب ما نشر موقع "ديلى ميل" البريطانى، علقت كيم على الحملة الإعلانية بتغريدة قالت فيها: "لقد التزمت الصمت طوال الأيام الماضية، ليس لأننى لم أشعر بالاشمئزاز والغضب من حملة بالنسياجا الأخيرة، ولكن لأننى كنت بحاجة لفرصة التحدث مع فريقهم لأفهم بنفسى كيف لهذا أن يحدث".

وأضافت كيم "كأم لأربعة أطفال صدمتنى الصور المزعجة سلامة الأطفال يجب أن تحظى بأعلى درجات الاحترام وأى محاولات لتطبيع الإساءة للأطفال من أى نوع لا يجب أن يكون لها مكان فى مجتمعنا".

ورغم ذلك استغرب أحد المغردين كيف يمكن لكيم أن تبرر لهم ما فعلوه، وكيف تستطيع أن تستمر معهم وهي أم لأربعة أطفال، وهذه التغريدات وغيرها هاجمت موقف كيم كارداشيان الذي اعتقد العديد بأنها ستأتي بلهجة أعلى وربما تنسحب من التعاون مع العلامة التجارية.