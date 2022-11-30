شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تقديم محمد ممدوح لمسلسل جديد فى رمضان من إخراج شقيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الفنان محمد ممدوح على التحضير لمسلسل جديد بعنوان "الرشيد" مكون من 15 حلقة ويجمعه بالفنانة ريهام عبد الغفور للعرض في شهر رمضان المقبل، والمفاجأة هى إسناد إخراج العمل لمى ممدوح شقيقة محمد ممدوح والتي تخوض أولى تجاربها في الإخراج بعد عملها كمخرج منفذ ومساعد مخرج في العديد من الأعمال.

مى ممدوح عملت كمخرج منفذ في العديد من الأعمال أبرزها "زى الشمس" للفنانة دينا الشربينى وإخراج سامح عبد العزيز، "واحة الغروب" بطولة خالد النبوى ومنة شلبى وإخراج كاملة أبو ذكرى، فيلم "يوم للستات" بطولة إلهام شاهين وإخراج كاملة أبو ذكرى، فيلم "بيبو وبشير" بطولة منة شلبى وآسر ياسين وإخراج مريم أبو عوف، مسلسل "عفاريت السيالة" بطولة عبلة كامل وصفية العمرى وإخراج إسماعيل عبد الحافظ وغيرها من الأعمال.

يذكر أن محمد ممدوح غاب عن دراما رمضان الماضى واكتفى بالظهور كضيف شرف في 3 مسلسلات "العائدون" مع أمير كرارة وأمينة خليل ومحمود عبد المغنى وأحمد الأحمد وإخراج أحمد نادر جلال، و"مكتوب عليا" مع أكرم حسنى وأيتن عامر وهنادى مهنى وإخراج خالد الحلفاوى، و"الكبير أوى 6" مع أحمد مكى.

ويواصل محمد ممدوح حالياً تصوير فيلم "شقو" الذى يجمعه بعمرو يوسف وأمينة خليل ودينا الشربينى ووليد فواز ومحمد جمعة وعباس أبو الحسن، وإخراج كريم السبكى، حيث يجمع الفيلم الرباعى من جديد بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه .