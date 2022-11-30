شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يحتفل بعيد ميلاده الـ61 وسط نجوم التسعينيات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان حميد الشاعرى بعيد ميلاده الـ61 وسط نجوم التسعينيات وعدد من نجوم الجيل الحالى، حيث نشر الفنان إيهاب توفيق صورا من الاحتفال برفقة حميد، من خلال حسابته على السوشيال ميديا، وحضر الاحتفال عدد من نجوم الفن أبرزهم الفنان أكرم حسنى وعصام كاريكا، بالإضافة إلى عفروتو ومروان موسى.



عيد ميلاد حميد الشاعري (1)



عيد ميلاد حميد الشاعري (2)



عيد ميلاد حميد الشاعري (3)



عيد ميلاد حميد الشاعري (4)



عيد ميلاد حميد الشاعري (5)



نجوم الفن في عيد ميلاد حميد الشاعري

وعلق إيهاب توفيق على الصور قائلًا "من عيد ميلاد أخويا وحبيبى وعشرة العمر حميد الشاعرى كل سنة وأنت طيب يا كابو".

واحتفل النجم حميد الشاعرى، أمس الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ61، ويعتبر حميد الشاعرى قائد الثورة الموسيقية فى العصر الحديث الذى نجح بعبقريته الموسيقية وإبداعاته المميزة أن يكون أحد أيقونات الموسيقى فى الوطن العربى، كما يحتفل الشاعرى هذا العام بمرور أكثر من 40 عامًا على بداية مشواره الموسيقى، وإبداعاته فى عالم الغناء، حيث نجح فى صناعة شكل جديد للأغنية العربية، وأحدث ثورة فى عالم التوزيع الموسيقى، كما نجح فى صناعة جيل جديد من المطربين قام باكتشافهم بحسه الفنى المميز وحبه للمزيكا.

حميد الشاعرى من أبرز هوايته المفضلة اكتشاف أصوات جديدة منذ بدايته، واكتشافاته أصبحت فيما بعد من الأصوات اللامعة فى كل أنحاء الوطن العربى، وصنع مشورًا غنائياً مهما على مدار السنوات الماضية.

قدم حميد الشاعرى أول ألبوماته الغنائية عام 1983 بعنوان "عيونها"، ثم ألبوم "رحيل" عام 1984، الذى قدم فيه أغانى حققت نجاحا مدويا مثل أغانى "رحيل"، "وين أيامك وين"، "يا صاحب"، وشارك فى الألبوم فرقة يحيى خليل والموسيقار فتحى سلامة، وتوزيعاته ثم توالت ألبوماته الناجحة على مدار هذا المشوار حيث قدم 17 ألبوما.

وقال عمرو دياب عن تعاونه معه فى بداية حياته الفنية في أواخر الثمانينيات: "حميد الشاعرى نقلنى من منطقة إنى ناجح لمنطقة تانية خالص إنى مشهور وبتطلب فى كل مكان".

ومن المطربين الذين اكتشفهم حميد الشاعرى، المطرب على حميدة حيث قدمه بألبوم "لولاكى"، صاحب مبيعات 6 ملايين نسخة، ثم تعرف على مصطفى قمر بالصدفة، حينما كان الأول يغني على أحد شواطئ الإسكندرية، ووقتها حميد طلب منه يأتى له فى منزله بالقاهرة.

ويقول مصطفى قمر "دخلت البيت عنده وقعدت أغني شوية، بعدها سمعت زغاريد، سألته إيه ده؟ قالي ده الاحتفال عندنا في البيت، أنت كده عديت"، عدى مصطفى قمر اختبار حميد الشاعري، ووصله لشركة الإنتاج الأولى اللى اشتغل معها المطرب الصاعد آنذاك، وقدم له ألحانا وتوزيعات ثبتت مكانة مصطفى قمر وسط جيله.

وعام 1991 كان أول ألبوم لإيهاب توفيق، بعنوان "أكمنى"، الذى حقق نجح كبير، واستكمل بعده إيهاب مشواره حتى الآن ووصل لأكتر من 18 ألبوم، بدايات إيهاب كانت مع حميد الشاعرى، وكان حميد الشاعرى هو من أسباب شهرته.

أما المطرب فارس كانت بداياته وشهرته وأغانيه التى نجحت، جميعها مع حميد، منذ أول ألبوم له عام 87، وبعده ألبوم "هكتبلك" وألبوماته التى تلته فيما منها "أنتي" و"سحرك" و"معجبانى".

ولم تتوقف إبدعات حميد الشاعرى عند هذا الحد، بل استمر تقديمه ومساندته للمطربين الشباب وقتها مثل علاء عبد الخالق وحسام حسنى وحسن عبد المجيد وأمين سامى وغيرهم، ولم تتوقف عند الثمانينيات والتسعينيات، بل استكمل مشواره في الألفينات مع الأصوات الجديدة، فخرج من تحت يده مطربين كثيرين منهم "هيثم شاكر"، "شذى"، "شاب جيلانى"، "محمد نبيل"، "مصطفى شوقى" وغيره.