شكرا لقرائتكم خبر عن وريث مديحة يسرى يستجيب لحملة "لن يضيع": أتبرع بمقتنيات عمتى حال إنشاء متحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خليل حبيب ابن شقيق الفنانة الكبيرة مديحة يسرى ووريثها أنه على استعداد للتبرع بجزء من مقتنيات عمته سمراء النيل للدولة حال إنشاء متحف يضم تراث النجوم.

وأبدى وريث مديحة يسرى إعجابه بحملة "لن يضيع" التى أطلقها الخليج 365 متمنياً أن تحظى باهتمام ودعم الدولة لإنقاذ تراث الفن والفنانين وسائر الرموز المصرية.

وأكد خليل حبيب أن الكثيرين حاولوا الحصول على جزء من مقتنيات عمته وشرائها منه ولكنه رفض ليحتفظ بها كما كانت فى مكتبها بوسط القاهرة الذى يضم كل مقتنياتها وصورها النادرة وشرائط مسجلة لكل تاريخها الفنى وبعض الملابس التى ظهرت بها فى عدد من أعمالها، مشيراً إلى أنه على استعداد للتبرع بجزء من هذه المقتنيات إذا ضمن الحفاظ عليها للأجيال القادمة وعرضها بصورة تليق بتاريخ عمته الفنانة الكبيرة مديحة يسرى.

وأكد ابن شقيق سمراء النيل أن هناك عدد من التجارب السابقة لمحاولات جمع تراث الفنانين ولكنها لم تكتمل وأنه يتمنى نجاح حملة الخليج 365 " لن يضيع"، وأن تكتمل أهدافها بعمل متحف ضخم لتراث ومقتنيات رموز مصر ، وحينها سيتبرع بجزء من مقتنيات عمته لعرضها فى هذا المتحف، مؤكداً أنه حاليا يحتفظ بهذه المقتنيات فى مكتب عمته بوسط البلد.

يذكر أن المكتب الخاص بسمراء النيل الفنانة الكبيرة مديحة يسرى يحوى كنوزاً وصوراً ومقتنيات هامة ، كانت الفنانة الراحلة أشد الحرص عليها خلال حياتها ويحاول ابن شقيقها قدر ما يستطيع حفظها فى هذا المكتب، الذى يضم أسراراً كثيرة عن سمراء النيل أجمل نساء الأرض،ومنها مئات الصور النادرة والوثائق والعقود التى توثق تاريخ عدد كبير من الأفلام التى مثلتها وأنتجتها مديحة يسرى بمشاركة العبقرى محمد فوزى خلال فترة زواجهما وشراكتهما فى شركة مصرفون والعديد من الاسطوانات النادرة المتبقية من هذه الشركة، وما تبقى من ملابس ظهرت بها سمراء النيل فى العديد من أعمالها ومن كلاسيكيات السينما وقد أوشك بعضها على التلف بفعل التخزين والزمن، وتمثال مديحة يسرى الشهير الذى ظهرت صوره على أغلفة المجلات وصنعه لها منذ أكثر من 70 عاما الفنان كمال جاويش أحد تلامذة محمود مختار، وصورة يعود عمرها إلى عمر التمثال حيث تم التقطها أثناء صنعه وجلوس مديحة يسرى أمام الفنان الذى نحته لها، بل ويحوى المكتب مئات الشرائط التى يزيد عددها عن 400 شريط جمعت فيها سمراء النيل تاريخها الفنى إضافة إلى شرائط تضم فترة 10 سنوات عملت فيها كمذيعة ومقدمة برامج فى إذاعة الكويت واستضافت فيها عدد من النجوم، وأرشيف مكتوب لهذه الحلقات، حيث كانت سمراء النيل شديدة الحرص على جمع كل ما يتعلق بتاريخها الفنى، ويضم المكتب أيضاً لوحات فنية مرسومة بيدها حيث كانت تهوى الرسم وتتلمذت على يد كبار الرسامين.