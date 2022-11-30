شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة كامل الشناوى..تغنى بقصائده نجوم زمان ونجاة كانت سبب عذابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء، ذكرى رحيل الشاعر كامل الشناوى، حيث رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 30 نوفمبر 1965 عن عمر 56 عاما، حيث ولد الشناوى فى قرية نوسا البحر بمركز أجا مديرية الدقهلية فى عام 1908، وكان والده سيد الشناوى رئيسا للمحكمة العليا الشرعية، وعمه فضيلة الأمام الأكبر الشيخ محمد مأمون الشناوى شيخ الأزهر.

اشتغل كامل الشناوى بالصحافة مع طه حسين فى جريدة الوادى فى عام 1930، وعمل كذلك مصححا فى مجلة "كوكب الشرق" ثم انتقل إلى "روز اليوسف".

غنى له كبار رواد الفن والغناء فى الوطن العربي، مثل: محمد عبد الوهاب، وعبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش، ونجاة الصغيرة.

وأشهر أغانيه لا تكذبي حيث غناها ثلاثة من كبار النجوم هم عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة ومحمد عبد الوهاب، وكتبها كامل الشناوى خصيصا للفنانة نجاة الصغيرة، وغنتها خلال أحداث فيلم “الشموع السوداء” فى عام 1962، و"حبيبها" التى غناها عبد الحليم حافظ على المسرح عام 1965، وهى من أشهر قصائده، ولحنها محمد الموجى، و"أنت قلبي" وتعرف القصيدة كذلك باسم "لست قلبي" وغناها عبد الحليم حافظ ضمن أحداث فيلم “معبودة الجماهير”، والذى عرض عام 1965، وهى من ألحان محمد عبد الوهاب.

و"لا وعينيك" التى غناها ولحنها فريد الأطرش بعد رحيل كامل الشناوى بعامين وتحديدا فى عام 1967، ضمن أحداث فيلم الخروج من الجنة، و"على باب مصر" أغنية خالدة وتعرف بـ"أنا الشعب" غنتها أم كلثوم عام 1964، ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب.

لم يتزوج كامل الشناوى ولم يعرف فى حياته إلا قصة حبه للفنانة نجاة الصغيرة، وكانت هذه التجربة العاطفية بالنسبة للشناوى مليئة بالعذاب رغم عدم مبادلتها له نفس الشعور.