شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد رياض السنباطى.. عشق الموسيقى منذ صغره ولحن لكبار المطربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء ، ذكرى ميلاد الموسيقار رياض السنباطى، ولد فى 30 نوفمبر 1906 ويعد أحد أبرز الملحنين فى تاريخ الأغنية العربية، ولد فى مدينة فارسكور بمحافظة دمياط، لأب مطرب وعازف عود هو الشيخ محمد السنباطى، وكان وحيدًا بين شقيقاته البنات.

انتقل السنباطى مع عائلته إلى مدينة المنصورة وتعلم فى مدارسها وظهر شغفه بالموسيقى والغناء منذ طفولته فتعلم العزف على القانون أولًا، وتعلم من والده الأدوار والموشحات القديمة، كما رافقه فى سهراته التى كان يحييها فى الريف المصرى، واتجه رياض إلى تعلم العود وبدأ يحيى الحفلات حتى ذاع صيته ولقب ببلبل المنصورة وبدأ مشواره فى عالم الموسيقى.

تعاون بألحانه مع كبار المطربين وساهم في صناعة أبرز الأغاني مثل الأطلال مع أم كلثوم و"شفت حبيبى" لمحمد عبد المطلب و"لعبة الأيام" وردة و"مين يشترى الورد " لليلى مراد و"لحن الوفاء" للعندليب عبد الحليم حافظ وغيرها من الأغانى،.. إلا أنه مثلما حفر بعوده أغانى مهمة في سجل الموسيقى العربية، كان هناك عدد من الأغاني التي لم يكتب لها الشهرة رغم إيمانه الكامل بها.

تتجاوز أعمال رياض السنباطى الفنية حاجز الألف لحن، وكان رصيد أم كلثوم منها 282 أغنية وقصيدة، تضم أيقوناتها الشهيرة "أراك عصى الدمع، ولسه فاكر، وحيرت قلبى معاك، وأقولك ايه عن الشوق، وليلى ونهاري، وطوف وشوف، والأطلال" ولحن رياض السنباطى جميع القصائد التى غنتها أم كلثوم من شعر أحمد شوقي، ومجموعها 10 قصائد.