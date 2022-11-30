شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Smile يضيف 2 مليون دولار لإجمالى إيراداته هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الرعب Smile منذ طرحه يوم 30 سبتمبر الماضى، بـ 2 مليون دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 215 مليونا و669 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم، العمل الجديد من إنتاج شركة Paramount Pictures.

وإنقسمت إيرادات الفيلم بين 105 ملايين و469 ألف دولار بدور العرض الأمريكية التي وصل عددها إلى 3645 دارعرض، و 110 ملايين و200 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

وتدور أحداثه حول طبيبة تدعى (روز كوتر) وبعد مشاهدة حادثة غريبة ومؤلمة لمريض، تبدأ الطبيبة مواجهة أحداث مخيفة لا يمكنها تفسيرها، ويجب على (روز) مواجهة ماضيها المزعج من أجل البقاء على قيد الحياة والهروب من واقعها الجديد المرعب.

الفيلم من تأليف وإخراج باركر فين، وبطولة كل من: سوزي بيكون، كايل جالنر، جيسي تي آشر، كيتلين ستاسي، وتبلغ مدته نحو ساعتين. وأخرج باركر فين من قبل فيلمين قصيرين هما Laura Hasn't SleptوThe Hidebehind.

حقق فيلم Smile فور عرضه الافتتاحى فى دور السينما الأمريكية 8.2 مليون دولار من 3645 قاعة عرض، فيما بلغت ميزانيته 17 مليون دولار فقط، مما يؤكد أن الفيلم سيحقق أرباحا مرتفعة للغاية.

وكتبت الناقدة لوفيا جياركي في هوليوود ريبورتر عن فيلم smile: عمل مروع عن روح شيطانية تلتصق بصدمات ضحاياها.