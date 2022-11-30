شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تختتم جولتها الغنائية بأمريكا في هيوستن السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم النجمة اللبنانية نوال الزغبى جولتها الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية بحفل في هيوستن يوم السبت المقبل 3 ديسمبر، وذلك بعد أن أحيت حفلها الأول في بوسطن، أما حفلها الثانى فكان في ديترويت، وحفلها الثالث كان في شيكاغو، وحفلها الرابع في سان دييجو، أما حفلها الخامس فسيكون يوم 2 ديسمبر في أتلانتا.

وطرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى أحدث أغانيها على موقع يوتيوب التى تحمل اسم "حفلة"، من كلمات هانى صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو الخضرى.

وصورت نوال الأغنية فى لبنان واستغرق التصوير يومين، الأول داخل الاستوديو والثانى على البحر وسط أجواء حماسية، لاسيما أن الأغنية تحمل الإيقاع الموسيقى السريع.

وحلت نوال الزغبى، الأيام الماضية، ضيفة على برنامج أنغام، للنجمة أنغام، ويعرض البرنامج على قناة dmc، كل أسبوع يوم الخميس والجمعة.

وأشارت نوال الزغبى خلال اللقاء إلى أنها كادت تعتذر عن تقديم أغنية "الناس العزاز" تتر مسلسل "لأعلى سعر" وذلك بسبب أنها تعاقدت على تقديم تتر مسلسل لبنانى فى نفس الوقت، اما عن سبب موافقتها بعد ذلك قالت: "مكنتش هغنى الناس العزاز، لأنى مضيت على تتر آخر فى لبنان، ولما سمعت الأغنية وافقت على الفور وقلت لعمرو مصطفى أنت مجرم، بعد طرح المسلسل كلمونى وقالولى الأغنية مكسرة الدنيا فى مصر".

كما تناول اللقاء كواليس أغنية "الليالى" للملحن محمد رحيم وأوضحت أنها كانت قد انتهت من الألبوم وتعاونت فيه مع النجم حميد الشاعرى، وقالت: حميد اتصل بى وقال لى هعرفك على ملحن جديد أول مرة يشتغل مع حد، قلت له أنا خلصت الألبوم خلاص ، لكنه أصر إنى اسمعه، وكان هو الملحن محمد رحيم وأول ما سمعت الأغنية ضمتها للألبوم على طول".