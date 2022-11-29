شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد فاضل: لا يوجد أي خطأ تاريخي في مسلسل الضاحك الباكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج الكبير محمد فاضل ، إن مسلسل الضاحك الباكي ، لا يوجد أي خطأ تاريخي في المسلسل، وأرحب بأي وجهة نظر صادقة ليس خلفها أغراض أخرى أو تربص لمسلسل الضاحك الباكي، مشيرا الى أن من ينتقد المسلسل قبل إنتهاء الحلقة الاولى منه أعتقد أن هذا يسمي تربص ، وهو منتظر اى شىء لانتقاد العمل الدرامي من اى جانب دون معرفة بالعمل الفنى من الاساس .

وأضاف "فاضل " خلال حوارة مع الاعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الثلاثاء ، أنة لا يلقي أى بال لمن قام بإنتقاد مسلسل الضاحك الباكي قبل انتهاء الحلقة الاولى وعدم معرفة تفاصيل العمل الفنى ، بينما فيما ذلك لكل شخص وجة نظرة لانتقاد مسلسل الضاحك الباكي اثناء وبعد انتهاء حلقات العمل الفنى وأحترم جدا وجة نظرة تماماً والردعلى اى وجة نظر اخرى .

وأشار" المخرج الكبير محمد فاضل" إلى ،أن اول شىء قبل الدخول فى اى عمل فنى اشوف الهدف من العمل الفنى ايه ، لافتا الى انة يلاحظ شباب على السوشيال ميديا تقول بأن من فى مسلسل الضاحك الباكي ليس بنجيب الرحانى رغم انهم لم يروا نجيب الريحانى قائلا :" انتم شوفتوا الريحانى فين الا فى الـ6 افلام الذي مثلهم اذا كانوا شاهدوهم من الاساس".