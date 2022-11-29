شكرا لقرائتكم خبر عن والد أنغام يكشف تطورات حالتها الصحية: بدأت تاكل وخارجة بكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموسيقار محمد علي سليمان والد النجمة أنغام تطورات حالتها بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا، وقال لـ"الخليج 365" إن حالتها تحسنت بشكل كبير عن الأيام الماضية، كما أنها بدأت تتناول الطعام فضلا عن أنه من المقرر خروجها من المستشفى غدا بتوصية من الطبيب.

وكانت الفنانة أنغام تعرضت الأيام الماضية لأزمة صحية طارئة استدعت إجراءها عملية جراحية بسبب معاناتها من نزيف حاد، وبعد عودتها إلى منزلها عانت من مضاعفات خاصة بالعملية الجراحية التي أجرتها، وأصيبت بالتصاقات في الأمعاء مما سبب لها انسداد معوي، ما اضطرها للدخول للمستشفى التي تمكث بها حاليًا.

وقال البيان الصادر عن إدارة أعمالها عن مرضها، : "تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، وهي حالياً ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن".

وتابع البيان: "حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول، نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها، نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل".