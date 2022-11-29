شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض تنضم لحكاية "لآخر نفس" ضمن مسلسل "حدث بالفعل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة جميلة عوض لحكاية "لآخر نفس" وذلك ضمن أحداث مسلسل حدث بالفعل ومن المقرر تصويرها خلال الفترة المقبلة ومن إخراج هشام الرشيدى.وكان قد انتهى صناع حكاية "لو بعد حين" بطولة دينا الشربيني وشيرين رضا وإسلام حافظ وعدد من الفنانين من التصوير.

العمل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

المسلسل وينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.