شكرا لقرائتكم خبر عن مصمم الصوت محمد صلاح: تحديات فيلم "19 ب" كثيرة "ونور على نور" تجربة صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلف كاميرات السينما يصطف نجوم يعملون بعيدا عن الأضواء، ولهم دور كبير ومؤثر في خروج الفيلم السينمائي بشكل مميز، ومنهم مصمم الصوت محمد صلاح الذي شارك بـ 4 أفلام يشارك في مسابقات مختلفة بفعاليات الدورة المنقضية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو الفيلم الروائي الطويل "19ب"، والفيلمين القصيرين "صاحبتي" و "ماما"، و الفيلم الوثائقي "نور على نور".التقى الخليج 365 بـ مصمم الصوت محمد صلاح ليحكي عن تجربته مع هذه الأفلام والتحديات التي واجهها والمزيد من تفاصيل عمله في صناعة الأفلام.

• ما أبرز التحديات التي واجهتك أثناء العمل على كل فيلم ؟

في الحقيقة هي تحديات كثيرة ففي الفيلم القصير "ماما" كان به مشهد داخل الملاهي وكان حديثي مع المخرج ناجي إسماعيل أن هذا المشهد يجب أن يعطي الشعور بأن العالم كله يدور ولذلك جلسنا نضيف جميع أصوات الملاهي، أما عن فيلم "19 ب" وهو الأقرب إلى قلبي لما فيه من تحديات فالفيلم تم تصويره في مكان واحد وبه جزئية مهة وهي الفرق بين العالم الداخلي والخارجي لشخصية الحارس وكانت الطريقة الوحيدة لإظهار ذلك هو الصوت وتحدثت كثيرا مع المخرج أحمد عبد الله عن هذا الأمر، وأظهرت هذا الفرق عن طريق جعل العالم الداخلي للشخصية هادئ ومسالم عكس العالم الخارجي المليء بالأصوات المزعجة التي أضقتها جميعها مثل صوت السيارات والتكاتك والعصافير والناس وغيرها الكثير.

وبخصوص فيلم "نور على نور" فهو كان تجربة صعبة جدًا لأنه فيلم وثائقي والصوت في الفيلم مسجل عن طريق المخرج نفسه وليس مهندس صوت وليس بميكروفونات خاصة بل بميكروفونات الكاميرا، والفيلم يصور أشياء حقيقية تمامًا وحالة الصوت سيئة جدًا فكان أكبر تحدي لي هو تعديل تلك الأصوات لتظهر بشكل مسموع ولا يؤذي المشاهد.



19 ب

• ما شعورك بالمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي بـ 4 أعمال؟

فخور وسعيد بالتأكيد، ولا أنكر أنني كنت خائفا في الوقت نفسه لأني لم أكن أعلم أن جميع الأفلام ستشارك في منافسات المهرجان في نفس النسخة.

• كيف يختلف العمل بالنسبة لك في الأفلام الطويلة عن الأفلام القصيرة؟

لا يوجد اختلاف كبير بين الاثنين غير في الوقت والمجهود الذي يكون أكبر في الأفلام الطويلة، وأيضًا الربط بين المشاهد فالأفلام القصيرة تكون مشهد أو مشهدين والربط بينهما سهل بالمقارنة بالفيلم الطويل الذي به مشاهدة أكثر ويمكن أن تعود لنفس المكان أكثر من مرة، لذلك يجب أن يكون هناك ربط بينها حتى لا يظهر الفيلم مجرد مشاهد بجانب بعضها البعض بل المشاهد مترابطة تحكي قصة طويلة لها منطق.

فمثلًا في فيلم 19ب يوجد مشاهد لشخصية الحارس في الصباح داخل المطبخ وإذا اختلف صوت الخلفية الذي يدل على أن الوقت الآن هو الصباح ستشعر أن الفيلم مفكك، وهذا لا يعني أن الأفلام القصيرة سهلة بل العكس فبسبب الوقت القصير يجب أن تكون ذكيا في التعامل مع الصوت بحيث يضيف للفيلم دون أن يلاحظه المشاهد ويخرجه عن الفيلم، ففي فيلم شفت مسائي الطريقة الوحيدة لجعل الصوت يضيف للفيلم كانت عن طريق اللعب في درجة ونبرة صوت المتصلين عبر الهاتف لأزيد من درجة التوتر والدراما في المشاهد وهذا لم يمكن سهلًا على الإطلاق.



العرض الاول 19 ب

• ما المراحل الأساسية في تحضيرك لأي عمل؟

التحضير لكل عمل يختلف عن الأخر، ولكن أهم مرحلة هو تكوين الفريق بحد أدني شخصين وهذا في الأعمال التي لا تحتاج للكثير من الجهد، وبعدها أشاهد معهما العمل قبل تقسيم الأدوار لا أفرض دور على أحد لكي يقوم كل شخص بالدور الذي يحبه، وأنا والفريق دائمًا كعائلة واحدة، وقبل كل شيء أتحدث مع المخرج لأفهم المطلوب منا ثم أشرحه لباقي الفريق، ثم أشاهد الفيلم لأبحث عن الأشياء التي ستحتاج مني تسجيل صوتها لعدم وجود مرجعية لها في مكتبتي وبعدها ابدأ التسجيل لأني أحب تسجيل الصوت بنفسي وفي نفس الوقت يقوم كل فرد في الفريق بدوره، وأنا أحب أن ارتبط بالفيلم أكثر لذلك أشاهده أكثر من مرة وأتواصل مع طاقم العمل مثل المونتير لأخرج بمعلومات أكثر عن العمل ومعرفة المعنى الدرامي وراء المشهد، وتدور نقاشات كثرة مع المخرج حتى أفهم الفيلم تمامًا واستطيع إيصال المعني الدرامي عن طريق الصوت.

• كثيرًا ما يواجه صناع العمل الضغط والضيق في الوقت فكيف تتغلب على ذلك؟

أهم عامل هو عدد أفراد الفريق فمثلًا في موسم رمضان الدرامي الوضع يكون صعبا والوقت ضيقا والأعمال التي أشارك بها كثيرة لذلك أهم شيء هو أن يكون عدد الفريق كبيرا والحمد الله علاقتي بالأشخاص في المجال جيدة لذلك أجد منهم المساعدة، والعامل الثاني هو توفير الأدوات والبرامج الحديثة التي توفر وقت ومجهود وتعطي جودة عالية.

مصمم الصوت محمد الصلاح: بصمتي في جعل المشاهد يشعر بواقعية الفيلم

• كيف تظهر بصمتك الخاصة في العمل عن طريق الأصوات؟

اكتشاف أن لديك بصمة هو موضوع صعب، واكتشفت بصمتي بعد أن سمعتها من عدد كبير من الناس، وبصمتي هي أني أجعل المشاهد يشعر أنه في الواقع ولا يوجد أي صوت مضاف للفيلم، والبصمة الثانية هي مكساج الفيلم بطريقة درامية وكيف ومتى أضيف هذا العامل الدرامي في الفيلم.



نور على نور

• ما نوعية الأعمال التي تفضل العمل عليها؟

في الحقيقة لا أفضل الأعمال التي بها حوارا كثيرا وأميل أكثر للأعمال التي بها صمت لأنها تعطيني الفرصة للظهور، وأنا أيضًا أحب الأفلام الأكشن وأرى إني أجيد عمل أصوات الأكشن، وفي الواقع لم يتكرر معي أي نوع فيلم وهذا شيء مميز جدًا لأنني لم أشعر بالتكرار.

• ما الذي دفعك للعمل في هذا المجال؟

أنا أحب عزف الموسيقى ومجال صناعة الأفلام جذب انتباهي وأصبح لدي فضول لمعرفة طريقة صنع الأفلام ولأني أحب الموسيقى عملت في جزئية الصوت ففي البداية كنت مساعد مهندس صوت في مواقع التصوير وبعدها عملت كمهندس صوت ولكن شعرت أن هناك خطئ وأن هذا ليس المكان المناسب لي، وبعدها اتجهت لأتعرف أكثر على تصميم الصوت والمكساج داخل الأستوديوهات وهنا وجدت شغفي لأن صنع الصوت وإضافته على الفيلم أشبه بعزف الموسيقي.



فيلم صاحبتي

حدثنا عن أهم الأعمال التي تعتبرها خطوات مهمة في مشوارك كمصمم صوت؟

كل عمل قدمته وشاركت فيه كمصمم صوت أو مكساج كان خطوة مهمة بالنسبة لي فقد عملت على العديد من المسلسلات الشهيرة مثل مسلسل ألف ليلة وليلة (2015)، الأب الروحي 2 (2018)، مسلسل الشارع اللي ورانا (2018)، حدوتة مرة (2019)، بـ 100 وش (2020)، نمرة اتنين (2020)، لعبة نيوتن (2021)، ضد الكسر (2021)، وفي عام 2022 شاركت في مسلسل ملف سري الذي نافس في الموسم الرمضاني، ومسلسل نقل عام، بالإضافة لمسلسل خارج السيطرة .

وفي السينما عملت على فيلم ليل / خارجي الحائز على جائزة أفضل صوت في المهرجان القومي للسينما المصرية بدورته الـ 23، وفي فيلم أعز الولد (2021) الذي عرض على منصة شاهد VIP، كما شاركت في أفلام سينمائية مثل الصندوق الأسود (2020)، برا المنهج (2021)، وحامل اللقب (2022) كـ Dialogue Editor Supervisor، وذلك بالإضافة لخوضه تجربة العمل على الأفلام الوثائقية من خلال Free Trip to Egypt (2019)، Captains Of Zaatari (2021) وفيلم نور على نور (2022)، والأفلام القصيرة التي شاركت في المهرجانات الدولية مثل فيلم شفت مسائي (2020) و فيلم Tuk-Tuk (2022).