شكرا لقرائتكم خبر عن شريف حلمي يشارك فى 3 مسلسلات.. منها وزير في "الأصلي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان شريف حلمي نشاطا فنيا، إذ إنه يشارك في 3 أعمال درامية جديدة ومختلفة خلال الفترة الحالية، منها مسلسل "سر السلطان" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2022، ومسلسل الأصلي، ومسلسل "تياترو".وكشف شريف حلمي أنه يقوم خلال مسلسل "سر السلطان" بدور ضابط .

وتابع في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه أحب التعاون مع المخرج الكبير خالد يوسف، موضحًا: "الشغل معاه ممتع، والتعامل معاه لطيف ، بيخلي الفنان جاهز تماما للدور وكل حاجة مهيأة للعمل والتصوير، وأول مقابلة معاه قالي احنا بنعمل حاجة بتحترم عقلية المشاهد".

كما تحدث عن مشاركته في مسلسل "الأصلي" الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلًا: "مسلسل الأصلي بطولة ريهام عبدالغفور هو مسلسل اجتماعي، وريهام الناس هتتفاجأ بدور جديد عليها؛ لأنه واقعي، وبيسلط الضوء على تلاحم الأسرة وفكرة اللمة.

كما أشار أنه يجسد خلال أحداث العمل دور "وزير التجارة"، موضحًا: "الدور بيتكلم عن علاقة هذا الوزير بابنه الوحيد، والصعوبات التي تواجهه في علاقته بيه بعد وفاة والدته، واختيارات ابنه، وازاي هيتعامل مع وضعه الوظيفي وخوفه من السوشيال ميديا مع حرصه على سعادة ابنه"، مضيفا: "الدور مبسوط بيه جدا، وكمان المخرج أحمد حسن مخرج واعد عنده وعي ورؤية واضحة جدا".

أما فيما يتعلق بدوره في مسلسل "تياترو"، أوضح أنها تجربة شبابية مختلفة بيجمع طلبة فنون مسرحية، والدي عبدالعزيز مخيون، ومجموعة من الشباب، والمسلسل بيتكلم حول إرث وازاي هم هيتكاتفوا عشان يفتحوا المسرح".