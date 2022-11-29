شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ضربت نبيلة عبيد فؤاد خليل "بجد" في فيلم "حارة برجوان".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت الفنانة نبيلة عبيد، الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن كشفت عن كواليس مشهد ضربها للراحل فؤاد خليل، فى فيلم "حارة برجوان"، والذى تم عرضه عام 1989 والذى أخرجه حسين كمال.

وقامت الفنانة، بمشاركة جمهورها ومُتابعيها بمقطع فيديو من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وعلقت على مشهد ضربها للفنان فؤاد خليل وقالت:ـ "ياعينى فؤاد خليل الله يرحمه خد منى علقة جامدة.. بجد مكنش مشهد كان حقيقى، ومكنش مجرد تمثيل".

وتابعت الفنانة:ـ "وكل ده كان بناءً على طلب المخرج حسين كمال، وأنا اتأثرت أوى بعد ما شوفت المشهد، واللى حصل للفنان"، فى فيلم حارة برجوان، والفيلم رواية اسماعيل ولى الدين، والسيناريو والحوار مصطفى محرم".

أحداث فيلم حارة برجوان تدور حول "زينات" السيدة المُطلقة، والتى تضطرها الظروف للعمل بمصبغة "سيد" والذى قام بدوره الفنان حمدى غيث، وتتورط أثناء العمل فى علاقة مع رئيسها بالعمل والذى يُدعى "مدحت" حيث جسد شخصيته الفنان يوسف شعبان والذى تخلى عنها، وبعدها يُعجب بها "سيد" صاحب المصبغة وتستسلم له وتحمل منه، ولكنه يرفض الزواج منها وبعدها تتوالى أحداث الفيلم.

وشارك الفنانة بطولة الفيلم كل من "نهى العمروسى، ويوسف شعبان، وفؤاد خليل، وحمدى غيث، وأحمد عبدالعزيز"، وغيرهم الكثير من نجوم الفن، وقد حققت الفنانة الكثير من النجاح من خلال الفيلم.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة نبيلة عبيد شاركت فى مسلسل "سكر زيادة"، والذى تم عرضه فى عام 2020، وتدور أحداثه حول عصمت وجميلة وكريمة، ثلاث سيدات يقعن ضحية لعملية نصب كبيرة بسبب قرارهن بشراء فيلا، وعليهن أن يتعايشن مع الوضع الراهن فى السكن مع بعضهن بنفس الفيلا، أو أن تفوز إحداهن بالاستحواذ على الفيلا.

وشارك الفنانة بطولة المسلسل كل من "سميحة أيوب، ونادية الجندى، وطارق عبدالعزيز، ومى الغيطى، وهالة فاخر"، والمسلسل من تأليف أمين جمال ومن إخراج وائل إحسان.