شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحيى حفلاً غنائياً فى لبنان السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم أحمد سعد، حفلاً غنائيا في لبنان، يوم السبت 3 ديسمبر المقبل، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وطرح النجم أحمد سعد مؤخراً، أغنية بعنوان "وقت شدة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات أحمد جابر والحان وتوزيع محمد شحاتة.

وطرح النجم أحمد سعد، مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "ليه بدارى" من فيلم "هاشتاج جوزنى" والأغنية من كلمات محمد البوغة، ألحان شريف إسماعيل وتوزيع عادل عايش.

واستطاع النجم أحمد سعد من خلال فيديو كليب "وسع وسع" أن يحقق نجاحًا كبيرًا باحتلاله المرتبة الــ34 فى قائمة أفضل 100 فيديو على مستوى العالم، بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد تحقيق الكليب أكثر من 40 مليون مشاهدة إجمالية، فيما حصلت على المركز الثاني في نفس القائمة المحلية في مصر.

أغنية "وسع وسع" كلمات أحمد سعد، بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس، الفيديو كليب من إخراج إسلام هشام، وتم تصويره فى أحد القصور التى تتميز بالفخامة، واستخدم فى التصوير عناصر فنية جديدة مبهرة، وتكنيك أكثر تطورا، مما لفت انتباه الجميع خاصة مع الـ"نيولوك" الذى ظهر به أحمد سعد فى البوستر، حيث ظهر بشعر أبيض ويرتدي عقدا من اللولي، المفاجأة أيضا إلى جانب الـ"نيولوك" هى الرقصة الجديدة التى تحمل اسم الأغنية "وسع وسع"، والتى نالت إعجاب الجمهور وقاموا بتقليدها، وتصدرت التريند.