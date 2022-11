شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل العالمى هيو جاكمان رفض لعب شخصية جيمس بوند لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى هيو جاكمان أنه عُرض عليه دور جيمس بوند في فيلم Casino Royale الذى طرح خلال عام 2006، لكنه رفض الدور بسبب التزامه بـ لعب شخصية ولفيرين في سلسلة أفلام X-Men.

في مقابلة جديدة مع موقع Indiewire، كشف جاكمان أنه عُرض عليه دور جيمس بوند بعد نجاح X-Men لكنه رفض، وأجاب قائلا:" لا أريد لعب شخصية لـ بطل من قبلى، كما أننى لا أريد أن ألعب دور نجم الأكشن البطل".



هيو جاكمان

لعب جاكمان دور Wolverine بـ فيلم X-Men خلال عام 2000 قبل إعادة تمثيل الدور في فيلم X-Men 2 خلال عام 2003، وخلال عام 2006 بـ فيلم X-Men: The Last Stand، أما في عام 2009 فـ لعب الشخصية في فيلم X-Men Origins: Wolverine، وبـ فيلم The Wolverine الذى طرح عام 2013، وفى خلال 2014 طرح فيلم X-Men: Days Of Future Past، أما في عام 2017 فـ لعب الشخصية بـ فيلم Logan.

وذلك بعدما فاجأ الممثل هيو جاكمان متابعيه وجمهوره بخبر سار بالنسبة إليهم، وذلك حينما أعلن عن عودته لتجسيد دوره الشهير "ولفرين"، الذى لعبه بسلسلة أفلام إكس مان، وذلك من خلال الجزء الثالث لفيلم ديدبول، الذى يقوم ببطولته الممثل ريان رينولدز، وهو الأمر الذى اعتبره كثيرون بمثابة مفاجأة سارة لجمهوره، وفقاً لعدد من التقارير العالمية التى نشرت الخبر.

ويأتى ذلك بعدما عرض أحدث أفلام هيو جاكمان، والممثل فى فيلم THE SON الذى يقوم ببطولته هو ولورا ديرن وفانيسا كيربى وأنتونى هوبكنز، يدور الفيلم حول رجل يدعى بيتر يعيش حياة مليئة بالزخم مع شريكته وطفلهما، ولكن تتحول حياته إلى حالة من الفوضى عندما تظهر زوجته السابقة مع ابنهما المراهق.

فيما ينافس بالمهرجان أيضا فيلم the whale والذى يشهد عودة بريندان فريزر، وهو فيلم الدراما لدارين ارونوفسكى مخرج فيلم Mother الشهير، ويلعب فريزر دور رجل يعانى من السمنة، ويكافح من أجل إعادة التواصل مع ابنته البالغة من العمر 17عاما.