شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيى حفلين موسيقيين بدار الأوبرا يومى 11 و 12 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الموسيقار عمر خيرت عن احيائه حفلين موسيقيين على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يومى الأحد والاثنين 11 و 12 ديسمبر المقبل، بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة أوركسترا ناير ناجى، ومن المقرر أن يقدم خيرت مجموعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية الذي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور.

أحيا عمر خيرت مؤخراً حفلاً موسيقياً ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31 والذي رفع شعار كامل العدد، بحضور أكثر من 2000 شخص، وقدم خلاله العديد من مقطوعاته الموسيقية منها (الخواجة عبد القادر والبخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، وضمير أبلة حكمت، وخلى بالك من عقلك، وقضية عم أحمد، مسألة مبدأ، واللقاء الثانى، وعارفة، وغوايش، وفيها حاجة حلوة".

وكشف عمر خيرت خلال حواره بقناة الحياة على هامش حفله بمهرجان الموسيقى العربية، عن كيفية تحضيره لحفلاته قائلا: الحمد لله إن مشروع الموسيقى الخالصة نجح، وكان الهدف هو الوصول للنور بالنسبة للناس وهناك إقبال كبير بمهرجان الموسيقى العربية، متابعا: أقوم بعمل حفلتين في الشهر.

وتابع الموسيقار عمر خيرت: الجمهور عندما يطالبنى بإعادة المقطوعة الموسيقية يسعدنى هذا الأمر للغاية ويؤكد أن المشروع نجح، ويعجبنى موسيقى يحيى الموجى وهشام نزيه، فهما لديهما موهبة وعوامل نجاح الفنان وأتمنى لهما النجاح.

وقال الموسيقار عمر خيرت: دار الأوبرا اعتبرها بيتى ولا أجد أي غربة وأول ما بدأت الحفلات كانت في الأوبرا، ونحن شعوب تهتم بالغناء والطرب والكلمة مع الأغنية والموسيقى الخالصة قالب من القوالب الموسيقية مثل الغناء ، وكنا نفتقد للموسيقى الخالصة لأن الاهتمام الأكبر كان بالغناء.