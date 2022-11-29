الموت يفجع الفنانة رزان مغربي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 05:43 مساءً - أعلنت الفنانة اللبنانية رزان مغربي عن وفاة خالتها اليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” .

كتبت رزان مغربي في نعيها لخالتها: “البقاء لله .. الله يرحم خالتي، رحً اشتاقلك بكل التفاصيل والذكريات، مرام زياد الله يرحم ست الكل في الجنة يا رب” .

ثم نشرت رزان منشورا آخر تحدثت فيه عن الموت فقالت: “بعدني ما بفهمك، بحاول اقتنع فيك شو ها الحدث الغريب اللي بيشكل نقطة مهمة بحياتنل” .

تابعت: “النقطة الأولى منجي عالدنيا والتانية منفل، طيب الإيمان هو الشي الوحيد اللي بيساعدنا، الله والناس والذكريات الحلوة، بس الغربة والبعد بيمحوا الذكريات والمشاعر بتكون قوية وصعبة .. الدنيا سريعة وبعيدة” .

أضافت: “ما بفهمك بحاول أفهمك بس بعرف إنك موجود ضيف بيجي بلا موعد، بحبك أكيد ما بحبك كيف فيني حبك وأنت بتاخد الناس اللي بحبن وبشتاقلن، بحاول صبر حالي بكلام الله، بس ما بحب حتى أكتب اسمك حروفك صعبة وإني حبك صعب كتير” .