شاهد .. رسالة من الأقصى إلى حسن الرداد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 05:43 مساءً - كشف الفنان المصري حسن الرداد عن تلقيه رسالة من جانب إحدى محبيه والمتابعات له في فلسطين وتحديدا من أمام المسجد الأقصى .

نشر حسن الرداد عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” صور الرسائل التي جاءت له وتضمنت دعوات لوالدته الراحلة، ودعوة له بالذهاب إلى الأقصى .

فجاء في الرسالة الأولى: “اللهم اجعل ماما فادية سيدة من سيدات أهل الجنة” .. والرسالة الثانية: “حسن الرداد الأقصى يشتاق لك” .

ومن جانبه علق حسن الرداد على ذلك معربا عن سعادته بهذه “الهدية” على حد وصفه فقال: “شكرا جزيلا على أحلى هدية فى الدينا .. ربنا يكرمك يا رب وان شاء الله أزوركم فى فلسطين” .

وتابع: “اللهم ارحم أمى وأهلي وكل أمواتنا جميعا .. أسألكم الدعاء لأمى السيدة/ فادية الرداد” .