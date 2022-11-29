شقيقة خالد أنور ممثلة مصرية شهيرة.. وبطلة مسلسلي “إلا أنا وحكايات بنات”.. هويتها ستدهشكم بالتأكيد!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 05:43 مساءً - أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم أو يكتسبها من أشقائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من بعض الفنانين إلى أحد أفراد عائلتهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء الممثلة الصاعدة مروة أنور شقيقة الفنان الشاب خالد أنور​ التي دخلت عالم الفن بأول تجربة درامية لها مع الزعيم عادل إمام من خلال مسلسل (عوالم خفية) عام 2018.

من هي مروة أنور؟

مروة أنور ممثلة مصرية، من مواليد 13 يوليو عام 1999. وهي شقيقة الممثل الشاب خالد أنور شاركت في، مسلسل عوالم خفية في عام 2018، ومسلسل نصيبي وقسمتك 3 في عام 2019، مسلسل حكايات بنات ج4 في عام 2020، وعدد آخر من الأعمال

والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة الشابة ” مروة أنور ” الدرامية كان مسلسل ” إلا أنا ” الموسم الثاني في حكاية ” حلم حياتي ”، وشاركها في البطولة ”مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام قمر، هنا داوود وآخرين”.

من هو خالد أنور؟

خالد أنور ممثل مصري، من مواليد 22 يوليو عام 1995، بالقاهرة. ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج. وشارك في، مسلسل هذا المساء في عام 2017، ومسلسل عوالم خفية في عام 2018، ومسلسل زودياك في عام 2019، ومسلسل في كل أسبوع يوم جمعة في عام 2020 وعدد آخر من الأعمال.

خالد أنور في موسم رمضان 2023

من ناحية أخرى روّج الفنان خالد أنور لمسلسل “سر السلطان” الذى يجمعه بالنجم أحمد فهمى والفنانة ريم مصطفى فى السباق المقبل رمضان 2023، وكشف أنور عن أسماء الشخصيات التى يقدموها خلال أحداث العمل.

ونشر خالد أنور صورة تجمعه بالفنان أحمد فهمى وريم مصطفى من كواليس العمل، عبر حسابه على “إنستجرام”، معلقا عليها “حامد وسارة من مسلسل سر السلطان، رمضان 2023 استنونا.. فريد”.

وكان المخرج خالد يوسف كشف الأيام الماضية أن “سر السلطان” مستوحى من رواية “سره باتع” للأديب يوسف إدريس، والذى يواصل تصويره حالياً ويضم في قائمة أبطاله أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

وكتب خالد يوسف على صفحته بموقع “فيسبوك:”: ‎مسلسل (سره السلطان) دراما عصرية تاريخية أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية علي مصر في العام 1798.. القصة التاريخية مستوحاة من قصة للأديب الكبير الراحل يوسف إدريس (سره الباتع ) وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف.. المسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة سينرجي.

الخليج 365

الخليج 365